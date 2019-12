Recordatorio de la agencia Télam para el viernes 27 de diciembre de 2019

EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ LANZA LA CAMPAÑA DE DOCUMENTACIÓN "VERANO 2020"



- 11:00.- El presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, encabezan el lanzamiento de la campaña de documentación "Verano 2020" del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que se desarrollará en los principales centros turísticos de nueve provincias argentinas.



. La campaña, bajo el lema "Identidad para Todxs", será lanza durante un acto frente a la Casa de Gobierno, en Balcarce 50, donde el Presidente Fernández también presenta el programa "Verano Extendido", que se desarrollará durante las fiestas populares de los distintos puntos de la Argentina durante febrero y marzo venideros.



- El Presidente y el ministro De Pedro recorren además los móviles que participarán de la campaña, estacionados en la calle Balcarce, acompañados por el secretario del Interior, José Lepere; el titular del Renaper, Santiago Rodríguez y el subdirector de ese organismo, Raúl Lima, entre otros funcionarios.







SE FIRMA EN LA CASA ROSADA UN DOCUMENTO MULTISECTORIAL DE APOYO A LA RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA



- 16:00 - El presidente Alberto Fernández recibe a representantes del sector empresario, de las centrales sindicales y de movimientos sociales, en la Casa Rosada, para firmar un documento multisectorial de apoyo a la gestión del gobierno frente acreedores privados y organismos internacionales en la renegociación de la deuda externa y ante el actual momento económico y social.



- Fueron convocados la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las Cámara de Comercio y de la Construcción, las entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace, la CGT, las CTA, movimientos sociales y organizaciones representativas de las pequeñas y medianas empresas, entre otras.







DAN A CONOCER EL VEREDICTO EN EL JUICIO AL EX INTENDENTE DE PARANÁ



- 10:00 .- El Tribunal Oral Federal de Paraná da a conocer el veredicto en el juicio que se le sigue al ex intendente de esa ciudad, Sergio Varisco, acusado de financiar el narcotráfico, y a otros 32 imputados, entre ellos un ex concejal y un supuesto narco local.







PROTESTA DE RURALISTAS AUTOCONVOCADOS EN ROSARIO



- Unos doscientos productores rurales autoconvocados del sur santafesino se concentran en el cruce de las rutas nacionales 34 y AO12 para marchar hasta el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario en protesta "por la suba de retenciones y del proyecto de aumento de impuestos provinciales".







COMIENZA EL PAGO A LOS JUBILADOS BONAERENSES



- Jubilados y pensionados bonaerenses comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes de diciembre.



- Cobran sus jubilaciones los beneficiarios cuyos documentos terminen en 0, 1, 2 y 3, mientras que el lunes 30 lo harán quienes tengan DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.



- Quienes perciban por cajero automático se encuentran incluidos en la fechas de pago según la terminación del número de documento.