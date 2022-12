“El otro inspector es el ciudadano, que controla en la calle si el colectivo no llegó a tiempo, hay mucha demora, no está en condiciones o se queja por el carácter del chofer”, manifestó Rodrigo Riveros, responsable del Centro de Monitoreo de la Dirección de Coordinación de la Red Tulum. Cabe recordar que varios sanjuaninos tenían diversos reclamos durante los primeros meses de la implementación del sistema. Por este motivo, DIARIO HUARPE realizó un vox populi en la Estación Córdoba para consultarle a la gente si logró acostumbrarse al sistema, si usan la aplicación y la disponibilidad en departamentos alejados.

“Me gustó en lo que se transformó. A pesar de que me tomo dos colectivos, llego a horario y no tengo que esperar tanto tiempo”, dio a conocer Pamela, de Chimbas. La usuaria contó que se toma la línea 402 y después el 121 para ir a su trabajo, en inmediaciones de Ignacio de la Roza y Meglioli, Rivadavia.

“Uso la aplicación. Comúnmente me guío por los horarios, que a veces se cumplen y otras no, aunque ya conozco el cronograma”, enfatizó. Además, manifestó: “Me costó muchísimo acostumbrarme porque para trabajar siempre me tomé uno”.

Alberto, de Caucete, indicó que este sistema no lo perjudica y se siente cómodo con los trasbordos. “Voy hasta Marquesado y tengo que tomarme seis colectivos (tres de ida y tres de vuelta)”, dijo.

También expresó que no utiliza la app porque aprendió los recorridos preguntando. “Se mejoraron algunas cosas, un poco. Hasta ahora estamos andando bien y hay más colectivos”, exclamó.

Otra oriunda del departamento del este sanjuanino es María, quien expuso que la Red Tulum la benefició. “Me gusta la posibilidad del trasbordo gratis, porque tomo el 102 y el 3”, aseguró.

“Yo vivo en una avenida principal. Sé por varias personas que en lugares alejados han puesto más unidades y hay más recorridos. Donde no llegaban colectivos, ahora llegan”, expresó sobre la accesibilidad en departamentos alejados. Por último, contó que no usa la aplicación. “Sé que existe porque mucha gente que conozco la usa. El servicio me parece bueno”, concluyó.

Por otro lado, Mariana sostuvo: “A mí me vino bien, porque los colectivos me dejan en el trabajo. En total me tomo cinco. Unos en la mañana y otros en la tarde. El D, TNS, 121, todos los que me dejen en el centro”, afirmó.

También destacó que “a veces utilizo la aplicación”, pero “todavía no uso el tiempo real”. “Me gustaba más el anterior. Al principio me costó, pero ya acostumbré”, finalizó.