Referentes de JxC SJ inconformes por el llamado del consenso de parte de Uñac

Sobre el final del mensaje anual en la Cámara de Diputados, el gobernador Sergio Uñac anunció la apertura del debate con todos los sectores representados en la Cámara de Diputados para encontrar el sistema de elección de candidatos de los partidos que encuentre el mayor consenso antes de las elecciones 2023.

Lo que pareció una señal a la oposición, terminó dejando a este inconforme por observar que se demoro en hacer el llamamiento a la discusión ya que la modificación de la ley que eliminó las PASO se dio una sesión polémica en la que varios legisladores abandonaron sus bancas.

En este sentido se refirió el referente de Juntos por el Cambio San Juan, Marcelo Orrego, quién expresó que “nos convoca a debatir algo que en su momento no se nos permitió y que fue tratado sobre tablas sin permitirnos discutir si era la mejor modificación para eliminar las PASO del calendario electoral provincia. Fue una imposición del Ejecutivo al resto de las fuerzas políticas que n siquiera nos dieron tiempo a leer el proyecto”.

Con más contundencia, Orrego afirmó que “hoy nos llama a debatir algo que no avalamos y está más que claro ya que sino no hubiéramos realizado la presentación judicial pidiendo la nulidad e inconstitucionalidad de la ley modificada. Por eso es que no vamos a discutir esto ya que sólo hacerlo, avala la manera en que se eliminaron las PASO”.

El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, dijo que “sobre el régimen electoral donde pide que la Legislatura deba discutirlo, no aclara que es una discusión a zanjar para el 2025 porque la constitución nos marca que para que rijan los cambios deben realizarse con 18 meses de antelación y no dan los plazos para que lo que se consensue sea aplicable en el 2023”.

Martín también criticó sobre la restricción que busca el gobernador Uñac y no por evitar que existan candidaturas testimoniales, sino porque recordó que existen figuras del FdT que la usaron.

Puntualmente dijo que “cuando el Gobernador uno habla de testimoniales supongo que se acuerda de Walberto Allende, Alberto Hensel y Fabian Aballay que fueron electos diputados departamentales y en la primera sesión renunciaron para darle lugar a sus suplentes. Por esto hay que ver donde estriban los detalles de la iniciativa, pero a rasgos generales estoy muy de acuerdo en brindar reglas claras a futuro”.

Justamente, el intendente de Rivadavia, destacó además la incorporación de un proyecto similar al de Ficha Limpia de Rivadavia, pero hizo la salvedad que “que nosotros la aprobamos la semana en el departamento y celebramos que se aplique, al igual que la medida de la separación de residuos en origen que también está implementada en Rivadavia”.

Sobre el repaso y lo que viene en la gestión, tanto Orrego como Martín coincidieron en celebrar como puntal de obra pública la construcción de viviendas que hoy tanta falta le hace a los sanjuaninos que viven con un déficit histórico. Pero si no dudaron en criticar que hubo poco desarrollo sobre cómo se va a atacar la crisis hídrica que sufre la Provincia y apuntaron que no hubo anuncios de nuevas medidas para el 2022, sino mantener las que se pusieron en funcionamiento en el 2021.

En materia de seguridad, Martín afirmó que “no coincido con el anuncio del Gobernador sobre la renovación de la flota de vehículos de la policía ya que hace dos años nosotros estamos pidiendo nuevos móviles para renovar la flota de la Comunal y aún no recibimos respuesta”.

Para Orrego, lo que faltó es que Uñac se expida más profundamente en “la crisis energética que sufriremos todos los sanjuaninos o dar más detalles de cómo se buscará mejorar el servicio de transporte Red Tulum que hoy es un dolor de cabeza para el usuario”.