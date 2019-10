Referentes de ONGs cuestionan que en el debate porteño hayan estado ausentes temas de género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Referentes de distintas organizaciones de la sociedad civil destacaron hoy que temas como salud y educación hayan estado presentes en el primer debate obligatorio protagonizado anoche por los candidatos a jefe de Gobierno porteño, aunque cuestionaron la omisión de temáticas como la cuestión de género. "Ayer hubo debate en CABA: Cuatro varones, casi nula perspectiva de género. ¿Por qué necesitamos una agenda feminista? Ante la crisis, somos principalmente las mujeres quienes asumimos los cuidados, en una sociedad que redobla sus necesidades de contención frente a la pobreza y la ausencia estatal. Ante la crisis la respuesta es más feminismo", dijo en su cuenta de Twitter la referente de Economía Femini(s)ta Mercedes D'Alessandro. A través de las redes sociales, varios representantes de organizaciones no gubernamentales expresaron sus críticas ante la ausencia del tema género en el debate de anoche. "Anoche se realizó el debate de candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad. Se tocaron algunas de nuestras causas, pero no se habló en absoluto de género ni de drogas. Por eso son muy importantes los esfuerzos por poner los temas en agenda y activar el debate", dijo Agustín Frizzera, de Causas Comunes, un colectivo de organizaciones que busca incidir en la campaña electoral. En tanto, según D'Alessandro, solo el candidato de la Izquierda Gabriel Solano "mencionó a la educación sexual integral" y el de Frente de Todos, Matías Lammens, "sumó construcción de jardines maternales", pero lamentó la "escasa perspectiva de género" en el debate de anoche. "Fue un debate en donde las mujeres y las disidencias no existieron, con cuatro candidatos varones", dijo. y recordó que "en el anterior había tres mujeres y aparecieron temas como aborto, violencia machista y pobreza sexista". Desde la asociación civil Comunicación para la Igualdad, en tanto, lanzaron la campaña #VotaFeminista en las redes sociales, con el objetivo de "generar una ciudadanía electoral consciente en relación a la agenda feminista en las próximas elecciones". Por su parte, Frizzera dijo que este tipo de debate "nos lleva a un escenario de votos sin garantías, se hacen promesas y el cumplimiento se sigue erráticamente", y afirmó que "en otras ciudades del mundo se establece un plan de metas, un contrato con los votantes y después se rinde cuentas ante la ciudadanía". Para Gastón Wright, de la plataforma de peticiones Change.org, "muchos de los intercambios que se dieron ayer entre los candidatos representan los temas más importantes para los porteños que se ven en nuestra web, que son salud y educación". "Creíamos que iba a ser bastante obviado en el debate pero terminaron siendo dos de los temas más importantes y que más diálogo generaron entre los candidatos, como es el tema del estado de los hospitales, las escuelas, y la falta de vacantes", concluyó.