Regresa el Preolímpico de fútbol como competencia para otorgar los cupos a los Juegos Olímpicos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Colombia, por cuarta vez en la historia, será sede del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 de fútbol, donde diez selecciones buscarán -desde el próximo sábado y hasta el 9 de febrero- las dos plazas que entrega la competencia para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Argentina, Colombia, Chile, Venezuela y Ecuador conformarán el grupo A, mientras que en el grupo B estarán Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia.



El partido inaugural del certamen se jugará el sábado desde las 20, hora argentina, en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, donde Chile jugará ante Ecuador.



En tanto, el partido principal de la primera jornada lo protagonizarán en el mismo escenario, desde las 22.30, el seleccionado argentino -que dirige Fernando Batista- ante el anfitrión Colombia.



La selección de Venezuela, la otra participante del grupo A, tendrá que esperar hasta la segunda jornada para debutar.



El conjunto albiceleste, que jugará todos sus partidos de la primera fase en el estadio Hernán Ramírez Villegas, propiedad de Deportivo Pereira y con capacidad para 30 mil espectadores, enfrentará luego a Chile el viernes 24 (22.30); el tercer encuentro será con Ecuador, el lunes 27 (20.00) y cerrará la etapa clasificatoria con Venezuela el jueves 30 (20.00).



En el Grupo B, Brasil debutará el domingo 19 (a las 22.30) contra la selección peruana en el estadio Centenario de Armenia, escenario donde juega sus partidos como local el Deportes Quindío y cuenta con una capacidad para 21 mil espectadores.



Ese mismo día, a primera hora (a las 20), Paraguay jugará con Uruguay, al tiempo que la selección boliviana tendrá fecha libre.



Los dos mejores de cada grupo se clasificarán al cuadrangular final que se disputará en el estadio Alfonso López de la ciudad Bucaramanga, con capacidad para 28 mil espectadores, del 3 al 9 de febrero, donde volverán a enfrentarse todos contra todos y del cual saldrán los dos clasificados de la Confederación Sudamericana de Fútbol a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.







Así quedaron definidos los grupos del Preolímpico:



- Grupo A: Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador.



- Grupo B: Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia.







Los partidos de la Fase de Grupos, comenzarán a las 20 y 22.30 hora de la Argentina respectivamente:







18/01: Chile-Ecuador y Colombia-ARGENTINA.







19/01: Uruguay-Paraguay y Brasil-Perú.







21/01: Chile-Venezuela y Colombia-Ecuador.







22/01: Paraguay-Bolivia y Brasil-Uruguay.







24/01: Venezuela-Ecuador y Chile-ARGENTINA







25/01: Bolivia-Uruguay y Paraguay-Perú.







27/01: ARGENTINA-Ecuador y Colombia-Venezuela.







28/01: Perú-Uruguay y Brasil-Bolivia.







30/01: Venezuela-ARGENTINA y Colombia-Chile.







31/01: Bolivia-Perú y Brasil-Paraguay.







Fase final:







Lunes 3 de febrero:



20:00 Ganador grupo B vs Segundo grupo A



22:30 Ganador grupo A vs Segundo Grupo B







Jueves 6 de febrero:



20:00 Ganador grupo B vs Segundo grupo B



22:30 Ganador grupo A vs Segundo grupo A







Domingo 9 de febrero:



20:00 Segundo grupo A vs Segundo grupo B.