Reik ganó de punta a punta el Clásico Calidoscópico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Reik, con la monta del jockey Wilson Moreyra, ganó hoy, por dos cuerpos sobre Keen, el Clásico Calidoscópico, una prueba de 2.400 metros con un premio de 400.000 pesos que se corrió en el octavo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro. El ganador, un hijo de Mount Nelson, empleó un tiempo de 2m 31s 19/100 para las 24 cuadras de arena normal. Reik salió rápido de las gateras, agarró la punta y se vino marcando el ritmo de la carrera para terminar ganando de punta a punta en una excelente actuación. El desarrollo fue con Reik en la punta, seguido de cerca por Keen, que entró en el segundo lugar y Champion Star. Más atrás lo hizo Maestre Do Violao. Así fueron dando la vuelta con un puntero que nunca permitió que sus rivales se le pudieran a la par. Al entrar a la recta final Reik enfiló con fuerza hacia el disco, mientras que Keen superó a Maestre Do Violao e intentó darle caza al puntero. No pudo. En los 300 metros finales Reik no aflojó nunca su andar y Keen tampoco pudo alcanzarlo en la arena normal. Reik cruzó el disco con dos cuerpos de ventaja sobre Keen que, a su vez, venció a Green Lemon por medio cuerpo. El cuarto lugar, a 2 cuerpos, fue para Champion Star. Los parciales fueron de 28s 16/100 para los 400 metros, de 54s 16/100 para los 800 metros, de 1m 19s 16/100 para los 1.200 metros, de 1m 42s 52/100 para los 1.600 metros y de 2m 07s 52/100 para los 2.000 metros. Reik alcanzó hoy su cuarto triunfo oficial sobre catorce carreras. Ganó a lo crack, de punta a punta y demostrando un estado impecable a lo largo de los 2.400 metros. Hubo, además, una formidable trabajo del jockey Wilson Moreyra, quien en la larga distancia corre con gran seriedad y clase.