Relativizan el impacto de las restricciones cambiarias en el sector inmobiliario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de CABA, Armando Pepe, afirmó hoy que con las nuevas restricciones en el mercado cambiario la situación del sector está "igual que antes", debido a que "ya desde el 1° de septiembre la gente no podía comprar más de US$ 10.000 por mes".



"Ahora son US$ 200, pero el que va a comprar una propiedad ya tiene los dólares, es muy difícl que alguien se haya quedado en pesos", dijo Pepe en declaraciones a radio Continental.



El empresario consideró que el panorama "es muy complicado en este momento, y todavía estamos analizando la situación con el nuevo presidente, cuál va a ser el plan económico, quién va a ser ministro de Economía".



"De todos modos, continuó Pepe, aunque pasamos del 'cepito' al 'cepazo', el Banco Central, para aquellas operaciones que ya estaban para escriturar con crédito otorgado, siguió autorizando la venta de hasta US$ 100.000".



Según precisó el empresario, "de las casi 1.100 operaciones pendientes que había al 2 de septiembre en carpeta para hacer, ya hay más de 900 que se escrituraron, así que faltan muy poquitas; después lamentablemente no va a haber más venta de dólares del Central para hacer operaciones inmobiliarias".



Pepe recordó que "todo lo que es en pozo, como se llama popularmente a la construcción en fideicomisos, es en pesos y se ajusta por el índice de la Cámara de la Construcción".



El empresario señaló que "hubo un poco de movimiento hasta antes de la elección, de gente que decidió salir de los plazos fijos y los bonos", pero admitió la necesidad de las restricciones ya que "la realidad es que al Banco Central no le iban a quedar dólares de las reservas si seguía vendiendo como la semana pasada, US$ 1.750 millones".