Remataron la Unión Vecinal zondina y el demandante se quedó con la sede

Finalmente, la Unión Vecinal Valle de Zonda fue rematada el pasado viernes 5 de julio.

La sede, localizada en la villa Basilio Nievas, desde hace diez años atravesaba un juicio laboral y mantenía una deuda de $1.100.000 con un ex empleado de la vecinal. Al no contar con este dinero para pagarle al demandante, José Luis Trigo, se llegó la instancia del remate.

Para conocer más detalles de lo ocurrido en la localidad del oeste sanjuanino, DIARIO HUARPE dialogó con Andrés Sánchez, interventor de la Unión Vecinal, quien dijo: “Ya se hizo el remate. El único oferente que tuvimos fue la misma persona que nos denunció. Nos reclamaba $1.100.000 y la compró por $1.000.000”.

“De todas maneras, no hizo los depósitos. Entonces hay posibilidades de que se caiga el remate”, agregó Sánchez.

Sobre el accionar de Trigo, demandante y ahora propietario de la vecinal, hay dudas sobre la legalidad. Al respecto, el interventor comentó que “el juez que entiende en la causa va a analizar el procedimiento para ver si es correcto o no. Ya hemos hecho una presentación al 4to Juzgado laboral porque nosotros creemos que no es correcto. No tiene una base legal auténtica para apoyarse en eso y el procedimiento se hizo mal”.

Cabe recordar que Valle de Zonda fue la primera unión vecinal de Latinoamérica que se hizo cargo de la repartición de agua pero afortunadamente el servicio para la comunidad sigue intacto. En este sentido, Sánchez concluyó: “La distribución de agua potable sigue siendo con total normalidad. Porque el remate no afectó al predio donde están las plantas sino solamente la sede administrativa”.