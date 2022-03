Renunció a su cargo y se anotó como candidato para Sarmiento en 2023: “No convocaría a Martín porque es señal de atraso”

El 2023 está a la vuelta de la esquina y, aunque lo nieguen públicamente, hay muchos que están midiéndose el saco para una candidatura. Quien no escatimó en potencialidades es Elbio Omar Luna. Su nombre cobró notoriedad en las últimas horas luego de presentar la renuncia a la Dirección de Rentas en el departamento Sarmiento. Su decisión fue indeclinable y obedeció, entre otras cosas, al sentimiento de defraudación que sintió por la pasividad en la toma de decisiones del actual mandatario, Mario “Cacho” Martín, de acuerdo a lo que expresó por escrito.

Luna habló con DIARIO HUARPE y comentó sus intenciones de candidatearse el próximo año para llegar al sillón municipal. Sin embargo, destacó que, pese a continuar bajo el alero político del Frente de Todos, no convocaría a Martín porque es señal de atraso. “Para nada lo llamaría porque hizo un abandono total del departamento”, explicó.

El contador público cumplía funciones desde el año 2015. Aparentemente, no hubo un quiebre puntual en la relación con el actual mandatario, sino que expresó que él se cansó de marcarle las falencias que fue presentando a lo largo de la gestión. Esto fue el desencadenante que lo llevó, hace diez días, a tomar la decisión de apartarse del cargo. “Estamos viviendo en un estado deplorable en el departamento”, apuntó.

Luna se despegó de los actuales funcionarios de Martín y dijo que ellos también son responsables. Aseguró que él tiene peso político en el departamento y ya hay varios sectores que están dándole el apoyo que necesita para figurar entre los potenciales candidatos el próximo año.

Comentó que en Sarmiento no tienen calles en condiciones ni plaza departamental. “La avenida principal no existe”, señaló. Al mismo tiempo, destacó que hay poca asistencia en la parte humanitaria. “Desde que comencé la gestión se veía que el intendente no tomaba las decisiones a tiempo. En lo personal, le estuve encendiendo la alarma de cosas que no se estaban haciendo o que se hacían mal. No se puede remar contra la corriente”, indicó.

La palabra que más resuena en su boca es la de defraudación. Este sentimiento también lo expresó en el escrito de dimisión. “Caminé toda la calle para que Martín fuera intendente y hoy no lo puede desconocer”, expresó. En su momento, dijo que estaba convencido que Martín era la mejor opción para la gente del departamento, pero ahora su visión es distinta. “Debe haber una renovación urgente”.

Luna mencionó que a Sarmiento le hace falta dar una vuelta de página. Él cree estar capacitado para hacerlo, de acuerdo a lo que mencionó. “Hay que comenzar a escribir otra historia. Este mal gobierno nos va a costar a los sarmientinos décadas para salir adelante”, concluyó.