Renunció el funcionario macrista que insultó a los votantes de Fernández

Luego de que se hiciera viral su polémico mensaje agraviando a los votantes del Frente de Todos y de cientos de comentarios en las redes sociales que reaccionaron en su contra, este martes renunció el funcionario sanjuanino macrista Ernesto "Tito" García, quien se desempeñaba como jefe de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) delegación San Juan.

Tras la obtención del 47% de los votos en las PASO por parte del candidato a presidente Alberto Fernández, García publicó en su muro de Facebook un texto diciendo: "Conclusiones preliminares de las PASO: 1. No les des cloacas, les gusta la mierda. 2. No les des seguridad, les gustan los chorros. 3. No les des a Bullrich, les gusta la mierda. 4. No les des educación, les gusta comerse las eses. 5. No les des futuro, les gusta el pasado. #JuntosSomosImparables #QueSeMetanTodos #NoVuelvenMas".

Rápidamente su posteo se viralizó e incluso las polémicas palabras llegaron hasta medios nacionales, mientras en el propio Facebook de García la mayoría de las personas comentó en contra de la postura del ahora exfuncionario nacional.

Sobre el mediodía de ayer, el propio exjefe de la CNRT trató de pedir disculpas por la misma vía, es decir, a través de un posteo en las redes sociales. "No tengo más que palabras de arrepentimiento y disculpas a todos los ciudadanos por mi exabrupto después de las elecciones. Mis palabras no fueron acordes al cargo de un funcionario público.Pongo a disposición mi renuncia al Ministro Guillo Dietrich y al Presidente Mauricio Macri", escribió.

En síntesis, García terminó renunciando a su cargo y volvió a usar Facebook para expresar: "ABRAZO ENORME POR TODO EL APOYO Gracias de corazón siempre!" en clara despedida de su función pública.