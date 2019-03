Renunció un candidato a intendente por 9 de Julio

A pocas horas del desarrollo de las PASO en San Juan, el candidato a intendente por 9 de Julio de la Nueva Izquierda, Eduardo Narváez decidió pegar el portazo y bajarse de la candidatura.

“Estuvo reunido con mis allegados y decidí tomar la decisión de bajarme de la candidatura”, dijo a DIARIO HUARPE Narváez. Además agregó “el motivo es personal pero se mezcla con los partidarios, concretamente no me ayudaron”.

El dirigente de 44 años, se presentó en el 2015 como intendente de aquel departamento, también por el mismo partido. Actualmente, según él cuenta, se encuentra desencantado porque desde la dirigencia no lo apoyaron con él se merecía.

“En mi departamento no tenemos tantos recursos para hacer campaña y prácticamente me dejaron solo. Además, con la candidata a diputada teníamos algunos roces ya que ella también pretendía ser intendente”.

Sobre su futuro político dijo que el lunes presentará la renuncia formal al partido, mañana domingo no habrá actividad en el bunker. Pero el dirigente más allá de esta particular experiencia, no descartó seguir trabajando en política “en un futuro, a mí me gustaría seguir por los vecinos y familiares que me acompañaron en este camino, estoy abierto a recibir propuestas del resto de los partidos sanjuaninos”, finalizó.