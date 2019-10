Repudiaron el uso de la violencia en el desalojo de las 30 familias de la calle Solís

Integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron hoy la violencia en el desalojo de unas 30 familias realizado ayer en la calle Solís 2152, en el barrio porteño de Constitución, en el que resultaron lastimados algunos niños y seis personas fueron detenidas. El desalojo estaba previsto para el martes y el juez lo había suspendido con el compromiso de esperar a que se constituya una mesa de diálogo. La Defensora del Pueblo Adjunta, Bárbara Bonelli, había estado el martes cuando ya estaba ordenado el desalojo solicitado por el juez Juan Perozzielo Vizie: "Como no había nadie de los organismos de la Ciudad y los vecinos estaban resistiendo, pedimos que se nos permita convocar a una mesa de diálogo y el juez accedió", explicó a Télam la funcionaria. Pese a este compromiso, y sin notificar a la Defensoría, ayer al mediodía, un oficial de justicia se presentó con su orden judicial con la policía y avanzó. "Tiraron gases e ingresaron violentamente, le pegaron a todos los que se ponían en el camino", aseguró por su parte Horacio Ávila, de Proyecto 7, una organización que trabaja con la temática de personas en situación de calle y dos de sus integrantes que se encontraban acompañando a las familias, fueron detenidos en el marco de la represión. Jorge Abasto, de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (Ciba), confirmó a Telam que en la tarde de hoy, los cinco detenidos ya fueron liberados y que los vecinos desalojados habían cobrado un subsidio. Sin embargo, "los vecinos seguirán reclamando una solución al problema habitacional ya que no se resuelve con una cuota de subsidio", señaló. Abasto no descartó que a la brevedad se presente una denuncia penal ante las serie de irregularidades que se produjeron durante el desalojo, principalmente el uso de la violencia. Comentó que en las próximas horas se estarían reuniendo los equipos de abogados, tanto de la Liga por los DDHH, como de Ciba y otros organismos oficiales implicados en la representación jurídica de los afectados para recabar la documentación necesaria y elaborar una denuncia contra los partícipes del desalojo. Con respecto a la violencia de los hechos, Abasto afirmó que efectivamente "hay niños lastimados, unos que estaban dentro de la casa y otros fuera de inmueble, vecinos que se acercaron para solidarizarse con los desalojados, que quedaron inmersos dentro de los empujones y corridas lo que les dejó algunas lastimaduras y marcas en sus brazos". "Hoy -agregó el dirigente de Ciba- se trasladaron a centros de salud que constataron esas lesiones y se agregará como material para elaborar la denuncia".