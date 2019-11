Residente lanza "Pecador", nuevo single en el que une música y ciencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantante puertorriqueño Residente lanzó hoy un nuevo single, "Pecador", una nueva muestra de la experimentación con la ciencia que lleva a cabo el ex miembro de Calle 13.



"Pecador" estará incluido en su segundo álbum solista tras el multipremiado "Residente" (2017), según informó un comunicado de Sony Music.



El primer single fue "Bellacoso", junto a Bad Bunny, y ahora llega "Pecador", "una narración expresiva sobre un humano que confiesa sus pecados y pensamientos", agregó el parte de prensa.



La canción estrena además un videoclip dirigido por Residente, que colaboró en su desarrollo con el productor Trooko y que cuenta, desde un concepto religioso, un mundo "donde no se juzga, no hay límites de expresión ni de las opiniones sobre la corrupción".



El vídeo fue rodado en una iglesia donde una joven actriz recrea y reencarna los pensamientos de Residente, en los que el músico imaginó a esa pequeña niña "dentro de todos nosotros expresándose libremente sin limitaciones".



"La parte interesante es que los sonidos de la canción provienen de las frecuencias cerebrales de un hombre musulmán mientras rezaba", agregó Residente, quien trabajó con los departamentos de Neurología de las universidades de Yale y Nueva York, ambas en Estados Unidos, para convertir esas frecuencias en música.



El artista continúa explorando la unión de la música y la ciencia para su segundo álbum, a través del estudio de patrones de ondas cerebrales en gusanos, insectos o ratones y utilizó pruebas de electroencefalograma para rastrear ritmos comunicativos que convirtió en sonidos para este nuevo proyecto, informó la agencia EFE.