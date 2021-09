Reuniones y punteo de padrones, con el ojo puesto en los que no votaron

Pasadas las PASO del último domingo, los frentes electorales empiezan a prepararse desde ya mismo para las generales de octubre, la que se juega por los puntos. Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Ischigualasto y la Izquierda tienen aspiraciones distintas, pero un denominador común: llegar y captar el histórico 33% que en el primer ensayo no pasó por el cuarto oscuro. Tras los ajustados resultados que dejó la primaria, ese nicho puede ser definitorio.

Los resultados dejaron dos frentes de batalla bien diferenciados. Todos fue el más votado, pero Juntos por el Cambio (JxC) terminó a nada más que 4 puntos y ambos buscarán el triunfo en noviembre por las tres bancas de diputado nacional que hay en disputa. Consenso Ischigualasto y la Izquierda quedaron lejos y con poso margen entre sí y el objetivo que persiguen es quedarse con el sello de tercera fuerza política en San Juan, sabiendo que es casi improbable conquistar un escaño.

A pesar de la diferencia de aspiraciones, los cuatro espacios se concentrarán especialmente en el alto índice de empadronados que en las PASO no votó. Entre el 33% que directamente no fue y el 3% que emitió un sufragio en blanco hay caudal de sobra que potencialmente les permitiría llegar a la meta que persiguen.

Es una cuestión matemática. Todos obtuvo 42,89% de los votos, JxC se quedó con 38,25%, Consenso Ischigualasto cosechó 8,99% y la Izquierda, 6,89%. Es decir, conquistar una importante fracción del 36% que en el primer ensayo no eligió a nadie sería suficiente para definir la contienda.

Como terminaron las cosas en las PASO, no hay muchas alternativas. En los cuatro frentes analizan dónde pueden obtener más sufragios y la respuesta es unánime, sin descuidar, claro, los que ya dieron su dictamen. Entre ellos, la idea es ratificar el causal conseguido el domingo y tratar de convencer al resto que cambie el horizonte.

Los cuatro frentes tienen pensado reunir la mesa chica esta semana, para rápidamente definir cómo encararán la campaña para noviembre. Consenso Ischigualasto tiene cita para este martes, en Todos aún no definen el día, en Juntos por el Cambio hablan de jueves o viernes y la Izquierda deben acordar la fecha.

Además de rediseñar el mensaje a bajar a los electores y los ajustes de clavija a militantes, dirigentes y los que son funcionarios para abarcar la mayor cantidad posible de territorio, habrá punteo de padrones. Con la ayuda de los fiscales, los frentes quieren determinar primero mue nada en qué zonas hubo menos nivel de participación ciudadana y enfocar los cañones hacia allí.

No es tarea sencilla. Es cierto que entre los ausentes hay enfermos de Covid-19 y contactos estrechos que tuvieron que mantenerse aislados y no pudieron cumplir con el deber cívico, pero también aquellos que tienen bronca, que están desilusionados o que no se sienten representados. Lo mismo, se espera que el porcentaje de votantes crezca en virtud de que algunos no fueron a votar porque no se definía más que una sola interna, la de la Izquierda, a diferencia de lo que pasará en el ensayo final.

Protagonistas

Walberto Allende (Todos)

“Todos los electores son importantes, pero sin duda que ese porcentaje representa una porción clave. Los vamos a escuchar como hacemos siempre, vamos a trabajar en explicarles nuestro proyecto y todo lo que ha logrado San Juan en estos últimos años”.

Susana Laciar (JxC)

“El gran objetivo en esta nueva campaña es concentrarnos en hacerles llegar nuestras propuestas. Les vamos a decir que si no votan, están dejando que otros elijan por ellos. Es un porcentaje que puede ser determinante en las generales”.

Marcelo Arancibia (C. Ischigualasto)

“Ese electorado es el que están enojado con la política y con la crisis económica y creemos que Consenso Ischigualasto lo interpreta. Vamos a ir por ese voto y fundamentalmente por los jóvenes. Los interpretamos porque compartimos esa crítica de la mala política”.

Cristian Jurado (Izquierda)

“Es un sector que está cansado, que ha perdido el interés en los partidos tradicionales. Muchos son jóvenes y creemos que nosotros podemos ser la opción que están buscando. Nosotros sabemos que podemos ser la tercera fuerza y con ese apoyo no habría dudas”.