¿Revancha asegurada? El mensaje de Charles Oliveira para Islam Makhachev

Charles Oliveira cree que se ganó su segunda oportunidad contra Islam Makhachev desde hace algún tiempo, y nada de lo que vio en UFC 294 le hizo cambiar de opinión. Se suponía que el excampeón sería el hombre que se enfrentaría al daguestaní el sábado pasado, pero después de sufrir un gran corte encima del ojo el día en que tenía previsto volar a Abu Dhabi, se vio obligado a retirarse. En diálogo con The MMA Hour, no se guardó nada.

"Quienquiera que UFC diga que va a pelear, peleará. Todo el mundo sabe que soy el próximo. Primero en la clasificación, después de una gran victoria y listo para luchar como antes. Estaba listo para esa pelea hasta que ocurrió el corte y soy el siguiente en la fila", fue lo que expresó Oliveira al comienzo de sus palabras. Sin dudas, está confiado en poder cobrar revancha.

Por su parte, Charles también indicó: "Nadie ha dicho nada. Saben quién soy, saben de qué se trata, saben que voy a entrenar para convertirme en campeón. Estoy entrenando y me estoy preparando para ello. Saben de qué se trata. No peleo por dinero. Lucho por hacer historia y lucho por mi legado. Así que voy a seguir entrenando, seguiré preparándome y trataré de llegar al 100 por ciento tal como estaba antes de esta pelea".

Charles Oliveira quiere recuperar el cinturón

"Cuando esté al 100 por ciento, será cuando estaré listo para luchar. Quiero el cinturón. Quien tenga ese cinturón, no importa quién lo tenga. Quiero ese cinturón. He dicho esto antes. Esto sólo se demuestra con las cosas que he dicho antes, la evolución del juego del Islam. Que lectura que tuvo de esa pelea. Empecé a patear bajo y terminé pateando alto", sostuvo el brasileño.

Para sentenciar, Charles Oliveira aprovechó para comentar: "Felicitaciones a él, todos los apoyos para él, y también todos los apoyos para Volkanovski por aceptar esa pelea con tan poca antelación. Todo el respeto para ambos, son grandes luchadores, obviamente el Islam es un gran campeón, y todo el respeto para ambos luchadores. Muestra su evolución como luchador de MMA".