Revelan una nueva forma de "armadura flexible" que tenían los perezosos gigantes prehistóricos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El equipo del Museo Paleontológico de la ciudad bonaerense de San Pedro halló 136 "huesillos dérmicos" de un perezoso gigante de más de 500.000 años de antigüedad, una especie de "armadura" incorporada al cuero de estos animales que les servía de protección frente a los depredadores, informó hoy la agencia CTyS de la Universidad de La Matanza.



"Estos huesitos llamados osteodermos estaban incorporados a la piel de estos animales, por todo el cuerpo, y tienen una forma que era desconocida hasta ahora", dijo José Luis Aguilar, el director del Museo Paleontológico de San Pedro.



"La presencia de osteodermos en los perezosos gigantes se conoce hace tiempo, aunque no hay muchos registros de una antigüedad superior a los 500 mil años y es la primera vez que se encuentran con una estructura bipiramidal", aseguró sobre los restos hallados en Campo Spósito, un yacimiento ubicado a 12 kilómetros de esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires.



Los perezosos gigantes tenían este sistema de defensa incrustado en la piel como protección ante los posibles ataques de los tigres dientes de sable, los osos gigantes, pumas y unos perros salvajes llamados Theriodictis, entre otros carnívoros, detallaron especialistas del museo.



"Estos huesitos que encontramos son octaédricos, como si fueran dos pirámides unidas por su base", describió Aguilar y agregó que entre los más de 130 osteodermos hallados "las medidas van de 3 a 13 milímetros de largo".



El estudio científico sobre esta nueva forma de "armadura flexible" fue publicado recientemente en la revista Journal of South American Earth Sciences.



Luciano Brambilla, uno de los investigadores firmantes del artículo, precisó que "como la forma externa de los huesos de la piel de este antiguo perezoso es muy particular a simple vista y también estudiamos la estructura interna a nivel microscópico".



"Cortamos finas láminas a partir de algunos de los huesitos bipiramidales y descubrimos que el patrón de fibras observado en estos osteodermos era muy denso y novedoso, algo que también ayuda a caracterizar a estos pequeños elementos", analizó el paleontólogo.



Brambilla aseguró que "es un enigma aún por responder a qué especie pertenecieron estos osteodermos, porque en las colecciones nada se les parece y es relativamente poco el conocimiento que tenemos sobre perezosos de tanta antigüedad como los que se encuentran en los yacimientos de San Pedro".