Revelaron detalles de la estadía de Galarza en el calabozo de castigo

Nahir Galarza, la joven de 20 años condenada a prisión perpetua por matar a su novio, subió varias fotos a Facebook desde prisión por lo que fue sancionada con el calabozo de castigo, lugar en el que permaneció durante cinco días.

Si bien la habían sancionado con 10 días en el calabozo, finalmente su abogado logró negociar la mitad. Galarza dijo que la pasó "mal", ya que le costó dormir y lo único que podía hacer era "pensar".

"La pasé mal, pero no me quedó otra que soportar ese encierro, de un lugar muy chiquito, oscuro, que abrían dos veces por día. Fue un día que duró cinco días. A diferencia de la celda, donde me entretengo o hablo con mis compañeras, en el calabozo solo tuve tiempo para pensar, me costó dormir y ni soñé”, contó la joven.