Reviví el histórico triunfo de Los Pumas en imágenes

Los Pumas jugaron un partido inolvidable. A los 6 minutos ya lo ganaban con dos tries y lo cerraron con otras dos conquistas en los minutos finales para redondear la máxima goleada histórica ante Australia.

Síntesis del partido:

Los Pumas (48): 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Matías Alemanno 5. Tomás Lavanini ; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera; 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras; 11. Juan Imhoff, 12. Jerónimo de la Fuente, 13. Matías Moroni, 14. Emiliano Boffelli; 15. Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Cambios: PT: 25' Lucio Cinti por Jerónimo de la Fuente. ST: 7' Facundo Isa por Marcos Kremer, 25' Tomás Cubelli por Gonzalo Bertranou, 27' Nahuel Tetaz Chaparro por Thomas Gallo, 32' Agustín Creevy por Julián Montoya, 35' Rodrigo Bruni por Pablo Matera, 37' Tomás Albornoz por Santiago Carreras.

Australia (17): 1. James Slipper (C), 2. Lachlan Lonergan, 3. Taniela Tupou, 4. Rory Arnold, 5. Darcy Swain, 6. Jed Holloway, 7. Fraser McReight, 8. Rob Valetini, 9. Nic White, 10. James O'Connor, 11. Marika Koroibete, 12. Lalakai Foketi, 13. Len Ikitau, 14. Jordan Petaia, 15. Tom Wright. Entrenador: Dave Rennie.

Cambios: ST: 15' Pone Fa'amuasili por Taniela Tupou, Pete Samu por Jed Holloway, Nick Frost por Rory Arnold y Tate McDermott por Nick White 21' Irae Simone por Lalakai Foketi, 25' Billy Pollard por Lachlan Lonergan, 27' Matt Gibbon por James Slipper y Reece Hodge por Tom Wright.

Puntos en el primer tiempo: 1' Try de Juan Imhoff convertido por Emiliano Boffelli (ARG), 5' Try de Thomas Gallo convertido por Emiliano Boffelli (ARG), 11' Try de James Slipper convertido por James O'Connor (AUS), 16' Penal convertido por James O'Connor (AUS), 24' Try de Jerónimo de la Fuente convertido por Emiliano Bofelli (ARG), 31' Try de Juan Martín González (ARG)

Puntos en el segundo tiempo: 14' Penal de Emiliano Boffelli (ARG), 23' Try de Thomas Gallo convertido por Emiliano Boffelli (ARG), 26' Try de Len Ikitau convertido por James O'Connor (AUS), 37' Try de Emiliano Boffelli (ARG), 41' Try de Tomás Albornóz convertido por Emiliano Boffelli (ARG)

Resultado final: Los Pumas 48-17 Australia

Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra)

Estadio: San Juan del Bicentenario.