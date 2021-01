Revuelo en la Circunvalación tras el siniestro de una camioneta con tachos

Una camioneta con un carro lleno de bidones azules descarriló en Avenida Circunvalación cerca de las 11 de este lunes y produjo en gran revuelo en el lugar. Los policías llegaron y cortaron media calzada para no que no haya más accidentes, ya que algunos de los tachos se abrieron y el líquido de adentro se desparramó en el pavimento. Por otra parte los efectivos no conocían la procedencia de la sustancia y sospechaban de que podía ser contaminante.

Un hombre, del que no trascendió la identidad, iba al mando del vehículo, una Ford F-100, cuando subió por la avenida entre Irigoyen y Libertador, rozó el guardarrail de la orilla y dio unos giros al perder el control del rodado. El conductor se encuentra fuera de peligro, mientras la camioneta blanca no terminó dañada del todo.

Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

El dueño de los tachos dijo a las autoridades que dentro había detergente y que no tenían de qué preocuparse. Junto a los tachos venían otros artículos de limpieza como por ejemplo cepillos para sacar la tierra de los pisos. Después de unos minutos se normalizó el tránsito en la zona del siniestro vial.

Previo a este siniestro hubo otros en la jornada del domingo. Los dos más fuertes fueron: uno que ocurrió en la Ruta Interlagos y otro, en Ruta 141. Se trataron de vuelcos, cada uno con tres heridos, pero nadie de gravedad.

