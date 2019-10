Ricky Martin iniciará gira "Movimiento" en febrero en Puerto Rico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ricky Martin dará inicio el 7 de febrero de 2020, en su tierra natal Puerto Rico, la nueva gira de conciertos "Movimiento", informaron hoy los representantes del artista.



Según se explicó en un comunicado de prensa difundido hoy por EFE, Martin escogió la ciudad de San Juan y el Coliseo que es la principal sala de conciertos del país, como punto de partida para la gira que lo llevará de nuevo a recorrer el mundo con combinación de éxitos y nuevas canciones.



Los hits "Livin' la vida loca", "Shake Your Bon Bon" y "Vuelve", piezas más recientes como "La mordidita” y "Vente pa' ca" y un adelanto de los temas que incluirá en su próximo disco que espera lanzar en el 2020, formarán parte del show musical y coreográfico.



El espectáculo incluirá un montaje con modernos patrones de iluminación y elementos escenográficos, dirigido por Jaime King, quien lideró la residencia en Las Vegas, "All In" (2017) y dirigió las giras "Livin 'La Vida Loca Tour" (1999) y "Black and White Tour" (2007).



"Puerto Rico te veo en Febrero!" (sic), expresó el artista en su cuenta de Twitter el 9 de octubre último y en cuyo mensaje se incluía un video con algunas postales de sus presentaciones en la isla donde nació y donde adquirió peso político en julio pasado al ser una de las caras más visibles del pedido de renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.