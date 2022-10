Riquelme, íntimo: la renovación de Rossi y el motivo por el que no grita los goles de Boca

En la previa de un duelo clave para Boca Juniors, el propio Juan Román Riquelme dejó frases interesantes. El actual dirigente del "Xeneize" no se guardó nada en un diálogo que tuvo con la prensa, donde tocó temas de relevancia. Entre ellos, la renovación de Agustín Rossi, una situación que inquieta a los hinchas. A su vez, también hizo foco en por qué no grita los goles del azul y oro nunca.

En una entrevista con Radio La Red (AM 910), Riquelme comenzó diciendo: "No hicimos un buen partido contra Independiente, teníamos que ganar, teníamos que hacer nuestro trabajo, pero nos costó mucho. Al final tuvimos la suerte de que terminamos sumando más puntos de Racing, eso quiere decir que algo mejor que el resto hicimos, pero tenemos que saber que contra Independiente no jugamos un buen partido y que si queremos llegar a la final de Copa Argentina (juega esta noche contra Patronato) vamos a tener que mejorar".

"No sé cuándo fue la última vez que grité un gol de Boca. Soy de pensar mucho en los partidos, siento cosas como las que sentía de futbolista por momentos. Es que siempre confío en que sea lo mejor, no se me nota gritando, ya al final cuando jugaba los partidos gritaba pocos los goles. Siento mucha felicidad, pero tal vez la demuestro de otra manera", expresó también Juan Román.

¿Rossi se va de Boca?

A su vez, el vicepresidente de Boca Juniors destacó sobre Agustín Rossi: "Lo vemos con ilusión de que lo vamos a tener mucho tiempo más. A veces no comparto cuando en la tele se dice (que la oferta de Boca) ‘Es esto o basta’, no es así. Nosotros hicimos un ofrecimiento varios meses atrás y después hicimos uno mucho mayor y él dijo que lo iba a pensar. Esperemos ahora reunirnos con el representante de Agustín y entre todas las partes llegar a una solución".

"Después, si no nos ponemos de acuerdo, hay que tomar las cosas con calma pero nosotros le vamos a ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance y él nos dirá qué es lo que pretende y veremos si nos podemos poner de acuerdo o no. El esfuerzo que hace Boca es increíble y también entendemos que Agustín tenga otras pretensiones o quiera jugar en otro lugar. Le preguntaremos qué quiere hacer y veremos si entre todos le encontramos una solución. Pero Boca quiere que el jugador se quede, porque el esfuerzo que está haciendo el club muestra que quiere que continúe", cerró Riquelme.