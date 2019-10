Ritondo aseguró que en la lucha contra el narcotráfico "no se puede volver atrás"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a diputado nacional bonaerense de Juntos por el Cambio y ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, aseguró hoy que en la lucha al narcotráfico "no se puede volver atrás" y destacó que la actual administración provincial dio "una enorme pelea contra las mafias como nunca se había dado". "Me enorgullece decir que desde el inicio de la gestión, con la gobernadora María Eugenia Vidal, derribamos 143 búnkeres, realizamos 138.197 procedimientos antidrogas y secuestramos 75 mil kilos de marihuana, 500 mil unidades de paco, más de 6 mil kilos de cocaína y 240 mil microdosis de LSD, además de 155.853 personas aprehendidas por venta de estupefacientes", aseguró. Ritondo visitó hoy los partidos de Trenque Lauquen y Pehuajó donde aseguró que "en la lucha contra el narcotráfico no se puede volver atrás", tras recibir una plaqueta de agradecimiento por parte de los vecinos, se informó en un comunicado. Y aseveró que "dimos una enorme pelea contra las mafias y contra el narcotráfico como nunca antes se había dado". "Logramos que en muchas partes de la provincia los delincuentes ya no puedan escuchar las conversaciones de la Policía porque encriptamos las comunicaciones; capacitamos a cada efectivo en diferentes áreas y pusimos en valor a una fuerza, que antes estaba subestimada y desacreditada, pero hoy es reconocida por todos", detalló.