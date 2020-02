River pretende mantener el liderazgo ante Banfield

El líder River Plate recibirá a Banfield en uno de los encuentros que se jugarán hoy por la 20ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El partido se desarrollará desde las 19.40 en el estadio Monumental, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Fernando Rapallini.



River lidera la competencia con 39 unidades, tres más que su clásico, Boca Juniors, y ganó en las cuatro presentaciones de este año (2-1 a Independiente, 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza, 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y 2-1 a Unión de Santa Fe).



Por su parte, Banfield está 15to. y tiene 25 puntos, lejos de San Lorenzo (30), último en clasificarse a la Copa Sudamericana 2021.



De cara al partido, River no presentará variantes en relación al once inicial que superó a Unión el pasado fin de semana, ya que el entrenador, Marcelo Gallardo, quedó conforme con sus futbolistas.



En consecuencia, el equipo que parará en la cancha será Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Borré.



Además, Gallardo, que no habló con la prensa en la semana porque se hizo chequeos médicos, concentró a Enrique Bologna, Milton Casco, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira, Jorge Carrascal, Lucas Pratto e Ignacio Scocco.



En otro orden, el presente de Banfield es prometedor, ya que acumula nueve sin perder, con cuatro triunfos y cinco empates, y no cae desde 19 de octubre pasado frente a Atlético Tucumán (2-1) como visitante.



El entrenador del "Taladro", Julio César Falcioni, hará dos variantes en la defensa: adentro Claudio Bravo y Luciano Gómez -cumplió la fecha de suspensión- por Franco Quinteros y Emanuel Coronel, respectivamente.