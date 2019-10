River se entrenó pero Gallardo no dio pistas del posible equipo para recibir a Patronato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

River Plate se entrenó hoy en el predio River Camp, ubicado en Ezeiza, sin dar pistas del posible once para recibir el domingo a Patronato de Paraná, por la fecha 9 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). El plantel realizó tareas de coordinación, velocidad y otros ejercicios físicos dentro del gimnasio, debido a las inclemencias climáticas que afectaron a la zona sur del Gran Buenos Aires. En vistas de la presentación contra Patronato, el entrenador Marcelo Gallardo apostará por los mismos nombres que superaron el martes último a Boca Juniors (2-0) en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Por ende, el posible once de River es Franco Armani; Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré. La razón de Gallardo para colocar en el campo a los jugadores titulares es aprovechar los cinco días de descanso entre el partido con el "Xeneize" y el que tendrá el domingo frente a Patronato. Asimismo, los recuperados Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero completaron su tercer entrenamiento consecutivo sin problemas y posiblemente estén en la nómina de los concentrados. Lo concreto es que les falta ritmo futbolístico, y para que lo consigan es posible que vayan sumando algunos minutos ya con los paranaenses o bien el entrenador, Marcelo Gallardo, lo dejará para el viernes 11 del corriente, cuando River enfrente al ganador de Tallares, de Córdoba o Almagro, por Copa Argentina. Una semana después el "millionario" jugará con Arsenal por Superliga. Ponzio dejó atrás una lesión en el tendón del aductor derecho y no juega desde el 30 de julio, cuando River le ganó por penales a Cruzeiro en Brasil para pasar a los cuartos de final de esta Libertadores. El último partido del colombiano fue el 17 de marzo contra Independiente, cuando se lastimó de gravedad los ligamentos de la rodilla izquierda. Por otro lado, el arquero Germán Lux, el volante Franco Zuculini y el enganche Cristian Ferreira se entrenaron de manera diferenciada al resto del grupo por diferentes molestias y dolencias físicas. River suma 14 puntos en el campeonato y se coloca a cuatro del líder, Boca Juniors. El plantel profesional de River volverá mañana a los entrenamientos, desde las 17, a puertas cerradas y en el estadio Monumental. En otro orden, la Reserva de River le ganó a Patronato de Paraná por 7 a 1 como local, con goles de Jeremías Rodríguez Puch (23m. PT), Lucas Beltrán (16m. ST y 39m. ST), Tomás Galván (33m. ST) y Elías López (41m. ST y 45m. ST) y el único tanto entrerriano lo hizo Bruno Chávez (17m. PT). Lo más grave del partido sucedió cuando se lesionó el delantero juvenil Benjamín Rollheiser (19 años), que salió con una marcada cara de dolor por un golpe en la rodilla izquierda y en su lugar ingresó Tomás Galván. En principio, la lesión del atacante del seleccionado Sub-20 es un esguince en la rodilla afectada, aunque se le realizarán los estudios correspondientes para verificar el alcance verdadero. Rollheiser acumula apenas 121 minutos en el primer equipo, con cuatro partidos oficiales en el semestre y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022.