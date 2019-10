River y Flamengo son un clásico...en la liga de Piauí, el fútbol más pobre de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River tiene de hijo a Flamengo desde hace 73 años, pero este dato no tiene que ver con la Copa Libertadores ni con el vuelo internacional del fútbol pentacampeón sino que esos son los nombres de los equipos más vencedores y clásicos rivales de la liga de Piauí, el estado más pobre del nordeste de Brasil.



River de Piauí, máximo campeón de la liga local, con sede en la capital, Teresina, fue fundado en 1946 como homenaje nada menos que a La Máquina de River, que en la época causaba admiración de los brasileños -aún sin mundiales- con el juego de Juan Carlos Muñoz, José Manuel "Charro" Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Félix 'Chaplin' Loustau.



El máximo ídolo de River de Piauí es Sima, llamado por la prensa "El Pelé del Nordeste", un jugador que hizo más de 500 goles entre 1966 y 1987.



Piauí, así como la mayoría de los estados del nordeste y del norte amazónico brasileño, carece de fortaleza futbolística y es por eso que sus clubes se fundaron a mediados del siglo XX y casi siempre copiando a los de la antigua capital hasta 1960, Río de Janeiro.



Es por eso que antes de la fundación de River el clásico local era entre Flamengo de Piauí y Botafogo de Piauí, dos de los tradicionales clubes de regatas que luego fueron futboleros en las tierras cariocas.



El 1 de marzo de 1946 un grupo de deportistas reunidos en el colegio secundario León XIII de Teresina fundaron River Plate, pero el nombre fue cambiado oficialmente para River Atletico Clube para evitar "argentinizar del todo" a la entidad, escribió el investigador del fútbol piauiense Sidney Barbosa da Silva.



La estadística es arrasadora para River Atlético Clube: tiene 31 títulos estaduales, incluido el de 2019, contra 17 de Flamengo de Piauí.



La camiseta de River de Piauí es tricolor: roja blanca y negra y tiene una R grande en el escudo.



Los mayores logros a nivel nacional fueron 5 participaciones en los años 70 y 80 en la primera división del Campeonato Brasileño. Disputó 10 veces la Serie B pero en 2015 descendió hasta la serie D, en la que fue subcampeón aquel año.



La final de la Copa Libertadores que el River y el Flamengo originales jugarán en Santiago de Chile, el 23 de noviembre próximo, no abriga nacionalismos en las calles de Teresina: los de River hinchan por los de Núñez y los de Flamengo por los cariocas.



Como si esto fuera poco, el símbolo del River de Piauí también tiene familiaridad con "El Millo": no es una gallina ni mucho menos, sino un Gallo-Carijó, con fama de semental en las zonas rurales.