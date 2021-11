Robaron $200.000 y una garrafa tirados a caballo y los detuvieron, uno de ellos irá al penal de Chimbas

Los dos hermanos que a bordo de una carretela se metieron a robar a una casa recibieron su condena por parte de la justicia y uno irá al penal de Chimbas. Por su parte, el caballo que tiraba del carro también tuvo mención en la Justicia y ahora tiene un nuevo destino.

Gustavo Zárate, de 25 años, y Maximiliano Zárate, de 28 años, cobraron notoriedad en los medios luego de que el pasado 9 de noviembre fueran los protagonistas de un robo en Chimbas para el que se desplazaron a bordo de su carretela tirada por un equino.

El hecho en cuestión ocurrió en la manzana B de la Villa Blanco, en Chimbas. Allí, un hombre de 34 años y cuyo nombre no fue especificado se ausentó de casa por unos minutos y dejo su casa sin vigilancia. Ese fue el momento que los Zárate, según informaron fuentes, llegaron hasta el lugar que, aparentemente, tenían “marcado” pero fuentes no lograron esclarecerlo.

Sin apuros, forzaron la puerta de madrea de entrada y la abrieron, aparentemente, a patadas. También doblaron una chapa que cubría una de las ventanas de la vivienda. Una vez adentro, se hicieron con $200.000 en efectivo escondidos dentro de una mamadera que su dueño luego diría eran para “hacer una medianera”. Además, se llevaron una garrafa de gas color lila de 10 kilogramos con medidor y manguera. Para cuando el dueño llegó, se encontró con la triste escena de su casa revuelta y la puerta de entrada forzada.

Los ladrones entonces habrían tenido éxito en su fechoría de no ser que un vecino los vio merodeando por el lugar y también a su carretela. Con sospechas, llamó a Policía y personal de la Comisaría 17º llegó hasta el lugar. Tras dialogar con la víctima y el vecino, y con la descripción de los ladrones hecha, salieron en su búsqueda. No tardaron en hallar la equino y a los condenados, quienes fueron detenidos a diez cuadras del lugar y con la garrafa en su poder oculta bajo una frazada. El dinero no pudo ser hallado.

Detenidos en los calabozos, este jueves comparecieron ante el Sistema Especial de Flagrancia y fueron condenados. Gustavo Zárate, a dos años y seis meses de prisión efectiva, pero como ya tenía una pena anterior de carácter condicional, se la computaron por tres años y seis meses de prisión efectiva.

Su hermano Maximiliano, en cambio, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso y ahora deberá cumplir reglas de conductas si no quiere ir preso. Por su parte, el caballo que tiraba del carro fue rescatado y enviado a la ONG “Rescate Equino San Juan” hasta tanto, dispongan que hacer con él.