Roberto Basualdo fue elegido presidente de la comisión de Industria y Comercio

La Cámara de Senadores de la Nación se encuentra renovando los cargos de representatividad en las comisiones que debaten los distintos tipos de proyectos, previo a su tratamiento en el recinto. Una de estas comisiones es la de Industria y Comercio, la cual será presidida de ahora en más por el senador sanjuanino Roberto Basualdo.

Tras una votación interna entre los senadores, el legislador del bloque Producción y Trabajo, fue designado como presidente de la comisión previamente nombrada. Asimismo, será acompañado por su par de Entre Ríos, Edgardo Kuider (Frente Nacional y Popular), que fue reelegido como vicepresidente y la senadora chaqueña, María Inés Pilatti Vergara (Frente Nacional y Popular) como secretaria.

"Esta Comisión es muy importante porque trata temas fundamentales que hacen a la economía argentina. El desarrollo del país depende del crecimiento de las industrias y los comercios, hay que impulsar proyectos que promuevan a estos sectores, grandes generadores de empleo", dijo el también integrante del Bloque Juntos por el Cambio.

"Estoy convencido de que se sale adelante con producción y trabajo, no subiendo impuestos, no restringiendo exportaciones, todo lo contrario”, aseveró el funcionario. Este comentario viene en relación al nuevo proyecto que presentara el Gobierno nacional de Alberto Fernández sobre la Renta Inesperada, con el cual estiman recaudar alrededor U$S 1.000 millones.

La comisión de Industria y Comercio dictamina sobre los proyectos relativos a la promoción y fomento de la industria, fiscalización de procesos de elaboración industrial, certificaciones de calidad, patentes y marcas, sin perjuicio de la competencia de la comisión de Asuntos Constitucionales sobre la materia, organizaciones económicas y asociaciones profesionales vinculadas a la producción industrial, análisis y control de la política crediticia de fomento industrial, actividades tendientes al fomento industrial y todo otro asunto referente al ramo de la industria. Además le corresponde dictaminar sobre lo relativo al régimen de abastecimiento y comercialización interna, racionalización del consumo y de la distribución de bienes en el mercado interno, fijación y control de precios de los bienes de consumo, represión de trusts y monopolios ilícitos, normalización, tipificación e identificación de las mercaderías en el comercio interno, aplicación y fiscalización del sistema de pesas y medidas, normativa que asegure la lealtad comercial y todo otro asunto referente al ramo de comercio.