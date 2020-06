Roberto Roldán: "Amo el hockey y voy a trabajar por el hockey"

Aunque todavía no tiene fecha de asamblea programada, la Federación Sanjuanina de Patín buscará próximamente a un nuevo presidente que reemplace a Guillermo Velazco.

Hace unas semanas atrás, Leonardo Olmos había anunciado su candidatura por el oficialismo y según él tendría el apoyo de 14 o 15 de los 21 clubes de hockey sobre patines.

Pero ya era conocido que en el otro bando, el de la oposición, estaba un peso pesado dentro del ambiente del hockey como Roberto Roldán. El campeón olímpico en Barcelona 1992 y campeón del mundo en Recife 1995 con la Selección Argentina, definió y confirmó su candidatura a la presidencia de la FSP.

El propio Roldán señaló: "Hago oficial mi candidatura, solo me queda tener una charla con el Gobernador, aunque en esta época de pandemia no sería lógico molestarlo. Cuando esto pase un poco, ahí me sentaré a hablar con él y con Jorge (Chica), pero de todos modos tengo el Ok de ellos para presentarme, aunque solo quedarían detalles para acordar".

"De todos modos lo nuestro no es una lista, sino que es un cambio de proyecto y de políticas deportivas. O sea que es una continuidad de lo que se viene haciendo, pero poner el ojo en lo que está pasando no solo en la provincia, sino a nivel nacional y mundial ya que hay mucho menor número de chicos que practican hockey. Yo converso con muchos excompañeros míos de Italia y España, y la gente se está alejando del hockey y eso te demuestra que estamos atravesando una crisis mundial", argumentó.

"No es por criticar, pero el hockey está manejado por gente que no es del hockey, sino que son buenos empresarios o buenos administradores o gestores. Entonces a la hora de tomar decisiones técnicas del hockey se hace muy difícil poder tomarlas y la realidad demuestra que la gente que maneja el hockey a nivel local, nacional e internacional es gente que no jugó y gente que no está rodeada por gente del hockey", continuó.

"A mi Sabatino Aracu (presidente del World Skate) me dijo en Barcelona 'el cambio del hockey sobre patines tiene que venir desde San Juan porque ustedes son la capital del hockey y saben muchísimo'. A mí me va muy bien con lo que es patín carrera porque supimos hacer el cambio a tiempo. Entonces si no tomamos conciencia de eso, nos van a pasar por encima otros deportes como el hockey line. Por lo tanto, no la tomo como una simple elección, es un cambio de modelo de trabajo. Trabajo en equipo ya que ahora no se está trabajando en equipo", añadió.

"La gente del hockey que pensó en mí, no puso ningún condicionamiento. Por lo tanto, en nuestro equipo todos somos uno, por ahí pasa la historia. No es contra nadie, solo es una forma de trabajar. Pero mi grupo no quiere que siga la misma gente que viene manejando el hockey desde hace años, solo se cambian de puestos y si eso pasa, el resultado va a ser el mismo desde hace 10 o 12 años. Y si no me toca ser presidente, voy a acompañar por amo el hockey y voy a trabajar por el hockey sin ningún objetivo personal, sino que me gusta trabajar por este deporte que tanto me dio a mi", cerró Roldán.