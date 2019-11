Roces entre López Obrador y las FFAA por la frustrada captura del hijo de El Chapo Guzmán

El presidente de México, Andrés López Obrador, polemizó hoy con un general retirado y ex viceministro de Defensa que afirmó que los militares se sienten “agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados” por las consecuencias de la frustrada captura de un hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.



López Obrador defendió su decisión de divulgar ayer el nombre del coordinador del operativo fallido, el coronel del Ejército Juan José Verde.



“Somos servidores públicos y todos corremos un riesgo; desde luego, tenemos que actuar con precaución y no ser temerarios, pero el que nada debe, nada teme”, dijo el mandatario esta mañana en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, según la agencia de noticias EFE.



El nombre de Verde fue revelado ayer por el secretario (ministro) de Defensa, general Luis Sandoval, por orden de López Obrador.



Esa decisión fue criticada en medios políticos y periodísticos debido al precedente del suboficial Melquisedec Angulo, asesinado en 2009 tras filtrarse que había participado en el operativo en que fue abatido el narcotraficante Marcos Beltrán Leyva.



En ese contexto trascendió hoy un discurso que el general retirado Carlos Gaytán, quien fuera vicesecretario de Defensa durante la gestión del presidente Felipe Calderón (2006-12), dio hace 10 días en un desayuno con las autoridades del Ejército y la Fuerza Aérea.



“Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”, afirmó entonces Gaytán, según publicó hoy La Jornada, un diario ideológicamente cercano a López Obrador.



Según Gaytán, “el alto mando” militar enfrenta “desde lo institucional a un grupo de halcones que podría llevar a México al caos y a un verdadero Estado fallido”.



“Vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”, agregó Gaytán.



López Obrador respondió que esa crítica “es entendible porque este general fue subsecretario de Defensa con Felipe Calderón”, el mandatario que declaró el cuestionado combate militar al crimen organizado.



“Entonces, pues, no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está aplicando, por razones obvia, pero tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse”, agregó el jefe del Estado.



El 17 de octubre, efectivos militares retuvieron a Ovidio Guzmán -uno de los hijos de El Chapo- en una vivienda en Culiacán, la capital del estado noroccidental Sinaloa, lo que desató una ola de violencia en la ciudad, donde grupos de sicarios causaron tiroteos, daños e incendios, y liberaron a cerca de 50 presos de una cárcel.



Al verse desbordado, el gobierno resolvió liberar a Guzmán -reclamado en extradición por Estados Unidos- bajo el argumento de que de ese modo se preservaría la vida de los ciudadanos de Culiacán.