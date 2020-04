Rodrigo Rodríguez, el taxista que lleva gratis a médicos y policías de San Juan

El taxista Rodrigo Rodríguez pegó un volantazo el miércoles pasado. En medio del aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus, sacó un permiso especial y salió a recorrer las calles de San Juan para trasladar gratis a médicos y policías.

“Sentí que desde mi humilde lugar tenía que hacer algo por aquellos que están todo el día tratando de solucionar este problema”, cuenta Rodrigo a DIARIO HUARPE.

Rodrigo en su taxi. Foto: Sergio Leiva.

Tiene 24 años y todo cambió el 25 de marzo, cuando vio a personas de guardapolvo y uniforme esperando el colectivo. Pensó que no llegarían a tiempo a su trabajo. Y se acordó de las veces que él, en su adolescencia, estuvo ahí mismo cuando sus padres se separaron y tenía que llevar plata a su casa.

Llegó preocupado a su casa en Chimbas, pero con una idea en la cabeza. Él tiene un auto con el que presta servicios a una remisería desde 2016 y se le ocurrió conseguir una autorización para llevar a esos profesionales.

Entonces le contó a su mamá.

-¿Te animás? -le preguntó ella.

-Sí, claro.

Dice Rodrigo: "Sabía que no me iba a dejar plata, pero gano mucho más ayudando a esa gente que tiene un rol clave en este momento”. Y agrega que no le tiene miedo al coronavirus, sino respeto. En su auto lleva alcohol en gel, desinfectantes, guantes y barbijos.

Así se sube al auto a las 10, frena al mediodía para almorzar y retoma a las 16. Al finalizar cada viaje, si ve que un médico o un policía espera el colectivo, Rodrigo baja el vidrio y ofrece llevarlos. Recién a las 23 deja al último pasajero y vuelve a casa.

“El boca a boca funcionó. Una vez que publiqué mi número en Facebook me empezaron a llamar de varios lugares”, dice.

A veces le tocan viajes de corta distancia, al centro o al Hospital Marcial Quiroga, por ejemplo. Pero también tuvo que ir desde el Parque de Mayo de Capital hasta Pocito: unos 30 minutos.

"Unos no me creen hasta que llegan a destino. Una pasajera que no tenía plata ni para la SUBE se emocionó cuando la dejé y no le cobré”, dice.

Algunos le dan propina: “Pero no es obligación, eh. Uso eso para cargar un poco de combustible y seguir”.

