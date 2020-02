Rodríguez: "La mayoría de los productores de la provincia está peor que hace cuatro años"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, afirmó que "la mayoría de los productores bonaerenses está en una situación peor de la que estaba hace cuatro años", e indicó que la actual administración abordará "la diversidad productiva con una segmentación de la política pública".



Rodríguez es licenciado en Economía (UBA), fue secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria en el Ministerio de Agricultura (2013-2015) y subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación (2012-2013), y se refirió a la situación del sector en una entrevista a Télam.







- ¿Cómo encontró la nueva gestión el campo bonaerense? ¿Cuál es el diagnóstico que hicieron?



- Cuando asumimos en diciembre vimos que la mayoría de los productores de la provincia está en una situación peor de la que estaba hace cuatro años. Algunas producciones están en una crisis abierta y clara, como es el caso de la lechería y de la producción porcina; y en otros casos la producción de granos y ganadera, donde los pequeños y medianos productores también están en una situación peor.







- ¿Cuál es el enfoque que va a tomar desde el Gobierno provincial en su gestión?



- Hay tres parámetros claros. En primer lugar, para nosotros, todas las producciones son importantes, por lo tanto nos interesan desde las extensivas a las intensivas.



En segundo lugar, tenemos que abordar la diversidad productiva con una segmentación de la política pública. Ésta no puede ser idéntica para estratos de productores tan diferentes, sino que tiene que aportar elementos específicos para cada una de las producciones y productores.



El tercer componente es aportar a una mayor agregación de valor y desarrollo local, que en definitiva sea un incremento en la producción con más productores y trabajo.



Muchas veces se habla del aumento en el volumen total de la producción, lo cual es importante, pero para nosotros el dato clave es el valor de la producción.



En los últimos cuatro años se hizo hincapié en mirar las cantidades físicas y lo que el mundo hoy requiere es la producción de valor, y nosotros estamos viendo este componente que involucra las dos cosas







- El Gobierno bonaerense lanzó el programa ArriBA Pymes con créditos especiales para algunas actividades agropecuarias. ¿Es el puntapié de devolverle el crédito a tasas razonables? ¿Se está pensando en líneas de financiamiento que no sean bancarias?



- Cuando yo digo que la mayoría de los productores estaba peor, es claro que una parte importante de las pymes agropecuarias o los pequeños y medianos productores está en una crisis abierta y clara.



En función de eso lo que pensamos es implementar medidas rápidas que permitan que esos productores continúen en la producción. El riesgo es que muchas de esas pymes agropecuarias salgan de la producción y nuestra intención es tratar de sostenerlas.



Por eso se lanzó este programa que contempla un conjunto variado de medidas: desde el Banco Provincia con tasas del 28,5% para capital de trabajo a una moratoria previsional de ARBA, y medidas especificas para un estrato de productores más pequeños que no entran en la bancarización, que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Agrario con fondos rotatorios para la mejora genética en materia porcina y fondos para la lechería.







- ¿Cuál es el estado de situación de la horticultura, fruticultura y demás economías regionales de la provincia? ¿Se van a plantear políticas de ayuda a estos sectores?



- Todos estos sectores están en una fuerte crisis, con abandonos de producciones, salida de productores, con problemas estructurales de rentabilidad, con problemas con el precio recibido por el productor, los costos de los alquileres. Es un sector que fue absolutamente abandonado por la política de (María Eugenia) Vidal.



Siempre menciono que el Ministerio, en 2019, por presupuesto tenía 0 pesos en los programas de fomento a las producciones. A estas producciones que hay que impulsarlas brindándoles asistencia técnica, capacitaciones, abordajes para que puedan comercializar mejor, no había ningún programa con presupuesto. Era una política nula, cuando no contraria.



El Gobierno anterior había gestionado inicialmente una asistencia del Gobierno nacional por $ 35 millones para prevenir o mitigar los efectos de una emergencia. Esa plata se giró a la provincia en 2017, no se ejecutó, y en 2019 se devolvieron a Nación. O sea, en dos años no encontraron en toda la provincia ninguna área o producción donde se considerara importante gestionar para prevenir o mitigar los efectos de una emergencia, en una provincia donde recurrentemente hay inundaciones, sequía o eventos climáticos adversos muy fuertes. El sesgo antiproductivo del gobierno anterior se expresa en estos hechos.







- ¿Qué obras de infraestructura se van a abordar?



- El Gobierno anterior redujo sustancialmente el ritmo de las obras en infraestructura vinculadas al sector agropecuario con respecto a lo que se venía haciendo antes. Esto es importante señalarlo, porque es cierto que se han sacado muchas fotos, pero cuando uno analiza las obras concretas en los pasados cuatro años, las obras de infraestructura como las del manejo del agua se redujeron. En la Cuenca del Salado, el ritmo de las obras decayó. Nuestro objetivo es impulsar estas obras necesarias para la producción. En el caso particular de las obras del Salado, la provincia tuvo que pagar un punitorio por la poca ejecución que tuvo el crédito internacional brindado.



Conocemos las limitaciones generales presupuestarias que tiene la provincia y el problema con el endeudamiento, pero precisamente este tipo de créditos que están asociados a la mejora de infraestructura son los que tienen más sentido de ser tomados. Ya avanzamos con el Ministerio de Infraestructura, señalando que este crédito en particular era de nuestro interés y nosotros vamos a reactivarlo para impulsar las obras.