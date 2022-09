Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y referente de Juntos por el Cambio a nivel nacional, llegó a San Juan y DIARIO HUARPE tuvo una entrevista en exclusiva. Entre otras cosas, el mandatario dijo que le diría al gobernador Sergio Uñac que "no cambie la ley electoral" porque es inconstitucional.

La opinión de Larreta sobre San Juan

¿Por qué hoy en San Juan?

Estoy en San Juan porque, primero, estoy acompañando a todo nuestro equipo en la provincia. A Marcelo Orrego, que es un referente, diputado nacional y tengo muy buena relación con él. A Enzo Cornejo también, a todo el equipo. Estamos trabajando en construir un plan nacional y para mí es muy importante escuchar y aprender de cada una de las realidades de las provincias argentinas. Parte importante de este plan es el federalismo, tenemos una estrategia de desarrollo para cada región. Además, especialmente vine a San Juan porque, en estos días, el gobierno está intentando modificar el sistema electoral por una Ley de Lemas, que es inconstitucional, pero que además no se puede cambiar el sistema faltando tan pocos meses para las elecciones.

Si pudiese hablar con Uñac, ¿qué le diría?

Le diría que no cambie la ley electoral, que no se puede cambiar para la próxima elección. En todo caso, que discuta para el futuro, se puede discutir y hay mecanismos institucionales para eso. Pero no para la elección que viene dentro de unos meses, porque claramente se hace a medida del gobierno de turno. Lo digo acá y en cualquier provincia argentina.

Además de la ley electoral, hay muchas otras cosas que preocupan en San Juan, ¿cuáles son, según usted?

Por supuesto que hay muchas cosas que preocupan. Tanto a nivel nacional, como la inflación, como a nivel provincial, como lo es la educación. San Juan viene teniendo muchos problemas con la educación y en esto podemos compartir experiencias. Nosotros venimos defendiendo a fondo la presencialidad y las aulas abiertas, cuando el año pasado estuvieron cerradas más de medio año en el resto de las provincias. Pero no solo es un tema de presencia en las aulas, sino de calidad. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, los chicos que tienen una previa van los sábados a las escuelas, empezamos las clases a mitad de febrero para ir recuperando lo que perdimos durante la pandemia.

Pero lo más importante en la provincia es construir un plan de desarrollo. Tienen una cantidad de riquezas naturales en San Juan enormes, que se podrían estar explotando mucho más. Tenemos una riqueza turística, es una de las zonas más lindas de la Argentina y el turismo no se ha desarrollado con el potencial que podría. Se genera mucho trabajo y entonces, para eso, hay que tener un plan. Por eso estamos trabajando con Marcelo, con Enzo, con Susana. Ese plan tiene que ser hecho por los sanjuaninos, para recuperar el federalismo.

Ese plan, ¿tiene a la minería como la estrella?

Es uno de los sectores más importantes, obviamente, siempre apuntando a la minería responsable. Es tan relevante el potencial de la minería como el cuidado del medioambiente. Dicho esto, digo que sí. Tiene mucho potencial de crecimiento, de exportación, de generar trabajo.

Pero además, San Juan tiene potencial dentro de lo alimentario, porque el mundo necesita los alimentos argentinos por la crisis que hay en Rusia y Ucrania. La Argentina tiene la posibilidad de vender muchos más alimentos. Digo alimentos y no productos primarios, porque hay que transformar la materia prima en productos terminados, con fábricas en San Juan, en cada uno de los lugares en los que se produce.

Para cultivar hace falta agua y San Juan está inmersa en una crisis hídrica. Ustedes tuvieron problemas con inundaciones, ¿cómo cree que se debería trabajar esta situación?

Con el tema hídrico, hemos sufrido mucho en la Ciudad de Buenos Aires, pero del otro lado, con la inundación. Estas cosas se resuelven con un plan a largo plazo. Hoy, los problemas con la inundación en ciudad bajaron muchísimo, antes nos inundábamos muchísimo, hoy no se ve eso. Ahora, eso no se logra de un día para el otro, no es que cambia el gobierno y ya no se inunda más. Hay que traer expertos hídricos para ver cómo se resuelve esto a través del tiempo y, una vez que ya se haga, ir cumpliendo paso por paso.

A los sanjuaninos les digo que tenemos una provincia hermosa, con muchos recursos y que podríamos estar muchísimo mejor produciendo más, exportando más, generando más trabajo sanjuanino. Es muy importante la transformación educativa, es una provincia que ha sufrido mucho, con las escuelas cerradas mucho tiempo. Sin educación no hay futuro, apostemos a la educación. Creo en el federalismo y creo que los planes lo tienen que trazar los sanjuaninos.

Usted habla de equipo, pero más allá de todo, ese equipo necesita un capitán, ¿ese capitán es Marcelo Orrego en San Juan?

Obviamente, Marcelo es una referencia. Es un hombre de mucha confianza mía, lo veo acá, lo veo en Buenos Aires con su rol de diputado. Por supuesto, es un muy buen capitán del equipo. Ahora, las candidaturas se definen en San Juan. Yo no voy a venir acá a decir quién tiene que ser el candidato.

El PRO viene un poco mal, Enzo Cornejo ha recibido denuncias por malversación de fondos…

Lo que se dice de Cornejo es falso. Tiene toda la transparencia del mundo para mostrar la información que se le requiera. Justo esta denuncia coincide con mi llegada acá, es un trascendido periodístico, ni siquiera él tuvo acceso a su denuncia… Es la política metiéndose en temas judiciales. Está dispuesto a responder lo que le quieran preguntar. No hay nada que ocultar.

Un panorama nacional

¿Usted va a ser candidato?

Yo quiero ser parte del equipo que transforme la Argentina. Estoy trabajando mucho en eso, en la elaboración de un plan nacional, pero también con planes regionales por mi vocación federal. De todas maneras, las candidaturas las va a definir la gente en las PASO.

Las encuestas lo definen como uno de los referentes de Juntos por el Cambio

Sí, sí, lo sé. Pero eso no define los tiempos. Hoy esos tiempos están dedicados primero a mi responsabilidad con la Ciudad de Buenos Aires, que es mucha. Segundo, me enfoco para trabajar un plan para el país. Por eso estoy acá, para escuchar. Tengo reunión con vecinos, con comerciantes, con productores. Justamente, para elaborar el plan hay que escuchar primero.

Este gobierno va a estar hasta diciembre del 2023. Los tiempos son muy claros, hasta el 10 de diciembre del 2023 el presidente es Alberto Fernández.

A Massa, ¿cómo lo ve?

Y… hasta ahora ha habido un cambio de nombres nomás, un cambio de nombre dentro del mismo equipo. Llevan dos años y ocho meses en el gobierno y no han presentado un plan. No nos dicen cómo la argentina va a crecer, cuáles son los sectores que tienen más potencial, cómo generar trabajo. Eso es lo más importante, hace muchos años que no se genera trabajo estable en la Argentina. Pero para eso se necesitan inversiones a largo plazo.

Hoy un juez dijo que la policía de CABA no se puede meter en la protección de Cristina Fernández, ¿qué va a pasar con eso?

La Policía Federal es la que se hace cargo de cuidar a la vicepresidenta, pero a los ciudadanos ¿quién los custodia? Apelamos la medida porque es totalmente incongruente que a una persona que vive en tal piso, tal departamento lo cuida la Federal y al resto, ¿quién lo cuida? No es un tema de no acatar el fallo, es un tema de cuidar los vecinos.

Usted habla de un plan a largo plazo, el problema es que da la sensación de que los argentinos no estamos para aguantar un plan a largo plazo. Necesitamos que el incendio lo apaguen ahora, ¿cómo se puede hacer para trabajar a largo plazo y al mismo tiempo atender las urgencias?

Hay que hacer las dos cosas. Yo te puedo dar el ejemplo de lo que hacemos en la ciudad, donde también trazamos un plan. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene el menor delito de la historia y eso no fue de un día para el otro. Fue trazando un plan, con cámaras de seguridad, con mapas del delito, con presencia del Estado. Es la ciudad más segura de Latinoamérica y eso no fue de un día para el otro. La transformación se da con una visión y sosteniéndola en el tiempo.

Insisto, este plan se tiene que trazar en San Juan. Con gente de acá, que está más que capacitada para hacerlo. No puede venir un iluminado del gobierno nacional a hacer esto. Tenemos que revertir esta centralización que planteó el kirchnerismo, donde manejan todos los recursos y eso después lo usan para condicionarlo políticamente.

Usted habla de transformación y ustedes ya tuvieron la chance de transformar el país en el 2015, ¿qué tiene de diferente ese gobierno con el que usted plantea ahora?

Primero, esperamos llegar con más apoyo parlamentario. El hecho de tener un espacio más consolidado en el tiempo y con muchas elecciones, vamos a llegar con más apoyo que nos va a permitir las transformaciones que planteamos para la Argentina. Segundo, se aprende con la experiencia. Se puede aprender de muchas de las cosas que planteó Mauricio Macri en su autobiografía como autocrítica. Yo creo que lo principal que hay que plantear es el federalismo, hay que brindar recursos para permitir el desarrollo.