Rojo fue presentado en Estudiantes antes del partido ante Unión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor Marcos Rojo fue presentado esta tarde en Estudiantes de La Plata -adonde llegó a préstamo por seis meses desde el Manchester United- antes del encuentro ante Unión de Santa Fe, por la 18va. fecha de la Superliga.



A las 18.30, vestido con la camiseta número 18, hizo su aparición en el campo de juego del estadio Jorge Luis Hirschi, acompañado por la música de La Nueva Luna en vivo, su grupo preferido.



Rojo, de 29 años, se llevó una gran ovación y se lo observó visiblemente emocionado.



En el campo estuvo su familia y jugadores de distintas épocas como Carlos Pachamé, Juan Ramón Verón, Eduardo Flores, Gabriel Flores, Agustín Alayes, Rodrigo Braña, Leandro Benítez, Leandro Desábato y Guillermo Trama, entre otros.



Además se proyectó un video del presidente de la institución Juan Sebastián Verón, quien no estuvo presente por estar de viaje, donde le dio la bienvenida: "Este cariño te lo ganaste. Gracias y disfrutalo".



Luego Alayes afirmó que "estás acá porque lo deseaste y quisiste. Lo decidiste con el corazón y de esa manera las cosas siempre salen bien".



El propio Rojo destacó que "casi no puedo hablar de la emoción. Es un sueño cumplido y de mis amigos y familia. Soy muy feliz, estar acá es lo que quiero". Todo terminó con pelotas que Rojo tiró a las tribunas.



Por la mañana, el defensor se entrenó en City Bell y el lunes se sumará junto al resto del plantel, con la intención de llegar al partido con Newell's Old Boys en Rosario, el sábado próximo a las 19.40.