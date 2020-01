Roma recibe a Torino con la intención de acercase a los punteros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Roma, donde juegan los argentinos Diego Perotti, Federico Fazio y Javier Pastore, será local mañana ante Torino, en uno de los cuatro cotejos con los cuales comenzará la 18va. fecha de la Serie A italiana, la primera de 2020.



El encuentro se desarrollará en el estadio Olímpico de Roma desde las 16.45 de Argentina, en tanto que los otros partidos serán: Brescia-Lazio (8.30), Spal 2013-Hellas Verona (11) y Genoa-Sassuolo (14).



Roma terminó 2019 con una goleada como visitante ante Fiorentina (4-1) y suma 35 unidades, a siete de los punteros Juventus e Inter y a uno de Lazio, que es el tercero.



Ante Fiorentina, Perotti (de fugaz paso por Boca Juniors) fue titular, Fazio (ex Ferro) estuvo entre los suplentes y Pastore (ex Talleres y Huracán) no fue citado por el entrenador portugués Paulo Fonseca.



Por su parte, Torino está 10mo. con 21 puntos, cuenta con el argentino Cristian Ansaldi y en la última presentación de 2019 sufrió de local una dura caída ante Spal 2013 (1-2).



Lazio, en donde juega Joaquín Correa (ex Estudiantes), también puede acercase a los punteros cuando visite al Brescia, que es uno de los tres últimos que descienden, en el estadio Mario Rigamonti.



La fecha continuará el lunes con la siguiente programación: Bologna-Fiorentina (8.30), Atalanta-Parma, Juventus-Cagliari y Milan-Sampdoria (todos a las 11), Lecce-Udinese (14) y Nápoli-Inter (16.45).