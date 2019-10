Roman Joy, un caballo que tiene estirpe, coraje y hasta puede ser un crack

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Corrió la famosa Polla de Potrillos y la perdió por solo medio cuerpo con Miriñaque en un final bien apretado; después fue a San Isidro, corrió el Gran Premio Jockey Club y lo ganó por medio pescuezo sobre Imperador en otro final durísimo. Tiene pasta de crack aunque no hay podido levantar el sueño de la Triple Corona. Ahora le queda por delante el Gran Premio Nacional.



Roman Joy demostró pasta, oficio, categoría y guapeza en la Polla de Potrillos y en el Jockey Club. El próximo 9 de noviembre va por el Gran Premio Nacional y su entrenador Carlos Daniel Etchechoury lo tiene como un excelente potrillo.



"Es grande de físico, guapo en los finales y hasta ahora demostró que tiene pasta de crack". Hay que agregar que su jockey, Eduardo Ortega Pavón, señaló: "En los 800 metros ya sentí que podíamos ganar porque Roman Joy venía cómodo. Después la carrera se puso dura por la resistencia de Imperador, quien nos obligó a un mano a mano bien cerrado en el final".



Roman Joy , según Carlos Daniel Etchechoury, tuvo un problema en las patas y se dudó hasta último momento de anotarlo en la Polla de Potrillos. "Me costó ponerlo en forma porque andaba mal de las patas. En realidad pensamos que no iba a poder correr pero corrió y por falta de suerte no ganó la Polla de Potrillos".



Roman Joy pesa más de 500 kilos y en el Jockey Club de San Isidro marcó un tiempo de 2m 08s 19/100 para los 2.000 metros en una pista muy pero muy pesada. El barro hizo que la carrera fue más dramática.



Hoy Roman Joy defiende con orgullo los colores del stud El Angel de Venecia. Espera en paz el próximo 9 de noviembre el Gran Premio Nacional. Ahí volverá a encontrarse contra Miriñaque y contra Imperador. Puede, que en el medio, se filtre una oferta desde los Estados Unidos.



Roman Joy, un zaino criado en el Haras La Biznaga, cuenta con un récord de dos triunfos oficiales sobre 5 carreras. Ya ganó en premios la suma de 4.580.000 pesos.



¿Será el Gran Premio Nacional la carrera que lo confirme como el mejor fondista de la hípica nacional? Si, esa es la carrera que lo puede catapultar a un futuro de orden internacional.



Miriñaque, el potrillo del stud Parque Patricios, le amargó la tarde en la Polla de Potrillos. Por poco, por solo medio cuerpo, Roman Joy se quedó sin la victoria que le hubiese permitido intentar el sueño de la Triple Corona. No se dio y ahora hay que seguir ganando prestigio.



Carlos Daniel Etchechoury, un entrenador de gran solidez, admitió que la tarde que Roman Joy ganó el Jockey Club se emocionó. "Este potrillo tuvo que superar muchos problemas. No fue nada fácil ponerlo a punto. Por suerte pudo demostrar toda su clase y salió airoso".



¿Tendrá destino de crack? Por ahora demostró coraje y puede que en el Gran Premio Nacional muestre su real valor. No pudo con el sueño de la Triple Corona y ahora irá por un prestigio que toda la gente del Haras La Biznaga está esperando.