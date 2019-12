Román Martínez será operado de meniscos y estará inactivo por dos meses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista ofensivo de Aldosivi de Mar del Plata, Román Martínez, será operado de meniscos de su rodilla derecha y estará inactivo por dos meses, de acuerdo a lo que arrojaron los resultados de los estudios médicos que le practicaron.



El volante, de 36 años, se resintió de una lesión en la misma zona el domingo pasado, en la previa del encuentro que el "Tiburón" marplatense sostuvo con Independiente (0-0), por la fecha 15 de la Superliga.



Martínez, ex Deportivo Morón, Tigre, Lanús, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, entre otros clubes, podrá reaparecer recién en febrero venidero, cuando se reanude la actividad en el 2020.



Para el compromiso del viernes ante Colón de Santa Fe, por la decimosexta jornada de la Superliga, el equipo que dirige el DT Angel Hoyos no sólo no contará con Martínez sino que tampoco tendrá a disposición al mediocampista uruguayo Federico Gino (llegó a las cinco amonestaciones) ni al volante central Gastón Gil Romero (expulsado en el duelo ante los "rojos" el pasado fin de semana).