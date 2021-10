Romeu, el hombre que llega a romper una hegemonía en la Liga Sarmientina

Seguramente en los últimos 12 años se hicieron cosas buenas y malas en la Liga Sarmientina de Fútbol bajo la conducción de Raúl Fernández, pero su mandato se terminó el viernes por la noche cuando en la casa madre del fútbol sarmientino se llevó a cabo la Asamblea y los votantes eligieron a un nuevo presidente como Juan Carlos Romeu.

La mayoría de los clubes de dicha liga estaban disconformes con el mandato de Fernández y eso quedó reflejado en la votación de la Asamblea, donde Romeu terminó ganando por mayoría de votos, fue 7 a 5 el resultado que catapulta al nuevo presidente como el que corta la hegemonía de más de una década de Fernández.

Las primeras palabras del flamante presidente con DIARIO HUARPE donde manifestó su alegría de comandar la Liga, “Es una alegría enorme que tengo, porque la mayoría de los clubes de nuestra liga quería un cambio, ya que en los últimos años no se venían haciendo bien las cosas, nuestro campeonato está muy desprestigiado por los malos manejos, así que ahora queremos regularizar todo”, dijo Romeu.

El nuevo triunvirato de la Liga está integrado por Juan Carlos Romeu como presidente, Marcela Ayala es la nueva secretaria y Mario Calderón el tesorero.

Romeu se refirió al primer objetivo que tiene por delante a días de su gestión, “Lo primero que vamos a hacer, será hacer jugar de nuevo a los chicos de las inferiores, ya que hace tres años que no pueden jugar por distintos motivos que los dirigentes anteriores no saben explicar. Es una vergüenza que los chicos, que son el futuro de nuestro fútbol, no puedan jugar. Así que queremos largar directamente este sábado con los partidos de inferiores”, señaló. “Otro de los objetivos que tenemos es ordenar la Liga, actualmente la Liga no tiene cuenta bancaria increíblemente, así que tenemos que abrir una cuenta para que puedan depositarnos los subsidios. Además de saldar muchas deudas que tiene la Liga contraída por la gestión anterior”, manifestó.

El actual presidente denunció que “el presidente anterior tenía manejos dentro de la liga que dejaban mucho que desear y lo que no era legal, él lo dibujaba para que sea legal para su favor. En la Asamblea del viernes, a mí no me permitieron que votara un consejero porque los consejeros no pueden votar, solo los asambleístas, por lo cual tenían razón y ese consejero de Sportivo Los Berros no pudo votar, pero si él hizo votar al consejero de Cienaguita cuando no podía votar por lo mismo que no permitieron al consejero de Los Berros”, manifestó. “Por suerte había una fiscal en el lugar para fiscalizar todo, si no, tal vez perdía yo las elecciones por los manejos de ellos”, continuó Romeu.

El campeonato de la Liga Sarmientina está en marcha, se llevan jugadas 2 fechas, pero Romeu dijo que “es un campeonato que no puede seguir jugándose de la forma que se juega, veremos que podemos hacer para modificarlo para que sea mucho más entretenido y para mejorar el nivel del mismo”, cerró.

La Liga Sarmientina cuenta con 13 equipos participantes, los cuales son: Atlético General Sarmiento, Atlético General Belgrano, Juventud Unida, Sportivo Los Berros, Defensores de Boca, Sportivo Huarpes, Unión San Isidro, Sportivo La Colonia, Cultural Luján, Sportivo Divisadero, Cienaguita, Punta Del Médano y San Martín de Cañada Honda.