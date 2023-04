Rompió el silencio: Brian Fernández habló sobre sus adicciones

Luego de los sucesos que se han conocido públicamente sobre la adicción de Brian Fernández, él decidió hablar. Es necesario resaltar que semanas atrás, fue noticia por la supuesta desaparición que tuvo. Después, encontraron su auto en el barrio Altos de Noguera en Santa Fe y confirmaron que se encontraba con su familia. Frente a la situación, y en dialogo con el programa “Son Aviones”, hizo referencia a su situación actual.

Con el interrogante de estar activo en la cancha, Brian explicó: "Es lo que más extraño. Si bien tuve muchas oportunidades acá (Colón), pero no se me pudo dar como yo quería, viste. Eso es lo que en mi vida personal me entristece muchísimo. Es algo que lo voy a trasladar el resto de mi vida, mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo dentro mío conmigo mismo".

"La gente es hincha y quiere que vos les rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona. Hay circunstancias que no podés sobrepasarla. Es algo que me duele mucho. No lo pude disfrutar, tenía mucha presión, no podía salir a ningún sector de la ciudad. Críticas y críticas. Y no iba a entrar en esa. Trato de estar en contacto lo menos posible con la sociedad, porque es la realidad", añadió Fernández en el programa que se emite por el canal de YouTube Ebeplay.

¿Brian Fernández continuará en el fútbol?

Por otro lado, el atacante aclaró: "Decidí no competir hasta junio, desvincularme. Obvio, cómo no voy a querer jugar, pero hoy en día trato de ver cómo realizo mi vida, como la priorizo, en el mejor estado que la puedo llegar a poner para poder estar bien con mi familia. Mirá que mi familia tuvo desacuerdos del día 1 que vine a Colón. No le veían el lado bueno. Y yo seguí intentando. Me fuí a otro club, volví. Me fuí a otro club, regrese. Hasta que dije ‘tengo que dar un paso al costado’ Era solamente mirarlo desde un monitor, alentando".

"Estuve evaluando un tratamiento psicológico. La idea es empezar con eso. Mi familia me lo está pidiendo. Soy una persona muy desconfiada. No es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza. Voy y no le cuento la verdad, entonces para qué voy a ir", sentenció Brian Fernández.