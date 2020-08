Rosa Mulet, la joya sanjuanina que se dedica en cuerpo y alma a la natación

La nadadora sanjuanina Rosa Mulet reconoce que han sido muy duros los meses de pandemia porque no pudo entrenar en una pileta y cuando estaba volviendo a ponerse en forma, otra vez debió parar. Pero en vez de desanimarse, la joven se motiva con los torneos en que piensa participar cuando se reanude la natación.

Multimedallista en los últimos Juegos Binacionales hace un repaso de su corto pero glorioso camino deportivo con DIARIO HUARPE.

¿Desde qué edad empezaste a practicar natación y en dónde?

- Empecé con la parte de ambientación a los 4 años la colonia del barrio 25 de Mayo, aprendí a nadar a los 7 años en Piscis 18 y ahora con 17 años que tengo me siento orgullosa de haber elegido este deporte.

¿Alguien de tu familia practicó natación o quién te motivó para practicar este deporte?

- No, nadie. Pero a mi papá le gustaba y me llevó. Me apoyó mucho desde chiquita. También mis profesores me ayudaron muchísimo y me motivaron a seguir adelante.

¿Cómo está compuesta tu familia?

- Tengo a mis padres y mis hermanos. Mi papá se llama Jorge, mi mamá Susana, además mi hermano mayor se llama Juan José, luego viene mi hermana Victoria y la más chica se llama Ana María.

¿Cuál es tu especialidad favorita o en cuál te considerás más fuerte?

- Mi especialidad favorita es el combinado y donde creo que soy más fuerte es en la prueba de los 200 metros combinados. En esas pruebas me defiendo bastante bien.

¿Cuáles son tus mejores resultados y en que campeonatos?

- Mis mejores resultados comenzaron en los Juegos Evita de 2015 donde saqué oro y bronce, al año siguiente obtuve tres oros. Mientras que en el 2017 comencé a competir en los Juegos Binacionales donde conseguí oro y bronce, en el 2018 obtuve cuatro medallas de plata y dos de bronce y en el 2019 fueron dos de oro, dos de plata y una de bronce. También debo destacar lo que sucedió en la Copa España en Chile, donde comencé a competir en el 2016, pero recién en el 2017 gané mi primera medalla de bronce al igual que en el 2018, mientras que en el 2019 gané plata y bronce. Otros campeonatos importantes que competí son los Nacionales de Natación, donde gané mi primera medalla de bronce en el 2018 y en marzo de este 2020 conseguí dos medallas de bronce. Luego competí en el Torneo Nacional de Playa en Aguas Abiertas y como era categoría única, considero que es importante porque corrés contra los mejores. Allí empecé a correr en el 2016 y siempre salía séptima u octava, pero en el 2019 me pude meter en el podio y gané la de bronce.

¿Cómo te estás entrenando ahora?

- Ahora me estoy entrenando en mi casa, mi entrenadora Silvia Maldonado me manda rutinas, donde hago circuitos, fuerza y bicicleta fija. Eso lo hago para no estar parada y estar bien físicamente.

¿Cuáles son tus próximos objetivos?

- A corto plazo es alcanzar el lugar más alto posible en el ranking nacional, a largo plazo es participar en algún Sudamericano o Panamericano, cualquiera de los dos. Además, quiero participar en la mayor cantidad de torneos posibles y estar lo más adelante que se pueda.

¿Cuáles son tus sueños deportivos por cumplir?

- Me gustaría ser parte de la Selección nacional de Argentina. Y de ahí en más poder estar en competencias internacionales como las que comentaba recién: un Sudamericano, Panamericano o en unos Juegos Olímpicos ¿por qué no? Es el sueño de todo deportista. También me gustaría tener mi propia pileta y dedicar mi vida al deporte.

¿Qué opinión tenés sobre el parate de todos los entrenamientos?

- No estoy de acuerdo en mi caso particular, porque en la pileta está comprobado que el agua con cloro mata todos los virus, así que nosotros podíamos haber seguido entrenando. Pero de todos modos, yo estoy cumpliendo con todo lo que se me pidió.