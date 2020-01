Rosario Central y Huracán se enfrentan en Rosario por la Superliga

Rosario Central buscará hacerse fuerte de local hoy cuando reciba en el Gigante de Arroyito a Huracán, en partido correspondiente a la fecha 17 de la Superliga Argentina de Fútbol, en lo que será el reinicio de la competencia.



El encuentro comenzará a las 21.45 y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, secundado por Ezequiel Brailovsky y Eduardo Lucero como asistentes; mientras que el rol de cuarto árbitro lo cumplirá Adrián Franklin; y será televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.



La "Academia" rosarina, que se ubica en el séptimo lugar con 26 unidades a cuatro de los líderes, River y Argentinos Juniors, llega a este encuentro ante el "Globo" luego de vencer como local por 1-0 a Boca Juniors, con gol de Sebastián Ribas, en lo que significó el último partido oficial del 2019.



En cuanto al plantel que encarará el tramo final del torneo, la flamante incorporación del equipo de Arroyito, Joaquín Laso, no podrá ser de la partida en el primer partido de vuelta de la Superliga, ya que la habilitación recién llegaría para el partido ante Independiente.



En tanto, está prevista la llegada del lateral derecho Damián Martínez, proveniente de Unión de Santa Fe, tras la compra del 50 por ciento a cambio de 600.000 dólares, según informó la entidad santafesina, luego de la intervención del empresario Christian Bragarnik.



A su vez, se desvincularon de Central Nahuel Molina, que regresó a Boca, y Miguel Barbieri, transferido por Racing -propietario del pase del futbolista- a Xolos de Tijuana de México.



Por su parte, por el lado de Huracán el partido ante Central marcará el debut oficial del entrenador Israel Damonte.



El ex mediocampista de Banfield, oriundo de Salto y de 38 años, flamante técnico del club de Parque de los Patricios, sufrió las bajas de Lucas Barrios y Lorenzo Faravelli, quienes se sumaron a Gimnasia y Esgrima la Plata e Independiente del Valle de Ecuador, respectivamente.



En cuanto al equipo, el DT. no contará con Andrés Chávez, por problemas físicos, con el delantero mendocino Juan Garro, por una lesión en el tobillo que le impidió realizar la pretemporada con normalidad, como así tampoco con el defensor paraguayo Saúl Salcedo, afectado con su selección al Preolímpico sub 23.



El "Globo", que ocupa la vigésima posición en la actual Superliga, con 15 puntos, producto de sólo tres victorias, seis empates y siete derrotas, llega a este encuentro luego de la derrota por 2-0 ante Arsenal en su estadio, en ese momento dirigido de manera interina por Néstor Apuzzo, actual Director Deportivo del Globo.



En el historial, en Primera División jugaron en 125 oportunidades, con 47 triunfos de Huracán, 42 de los rosarinos y 36 empates.