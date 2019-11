Rossi descontó que Máximo Kirchner será el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, descontó hoy que Máximo Kirchner será quien lo suceda como conductor de esa bancada, al advertir que el referente de La Cámpora "reúne un alto nivel de consenso" y tiene "muchísima capacidad" para ese rol.



"No tengo dudas de que va a ser un excelente presidente de bloque", respondió Rossi al ser consultado respecto de si el hijo del ex presidente Néstor Kirchner y de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner será quien asuma la titularidad de la bancada kirchnerista después del recambio legislativo del 10 de diciembre.



En declaraciones al Canal 26, el legislador sostuvo que, en el bloque del FpV, Máximo Kirchner "reúne un alto nivel de consenso".



Por eso, analizó que ante "los otros sub-bloques que integrarán el Frente de Todos, es absolutamente razonable, porque es muy probable que la presidencia de la Cámara la detente (Sergio) Massa, que el presidente del interbloque, o de un bloque único, sea el presidente del bloque más importante, que somos nosotros", dijo en referencia al FpV.



En ese sentido, Rossi abundó que el referente camporista "tiene muchísima capacidad" para ese cargo.



Máximo Kirchner, hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, asumió su banca de diputado nacional en 2015 por la provincia de Santa Cruz y renovó su escaño en las elecciones de octubre, en esta última oportunidad en representación de la provincia de Buenos Aires.



Kirchner participó ayer de la reunión que el mandatario electo Alberto Fernández mantuvo con su vice en el departamento que la ex mandataria tiene en el barrio porteño de Recoleta, donde se diagramó el esquema del gabinete y la conducción de los bloques legislativos.



Por otro lado, consultado sobre si su próximo rol será el de ministro de Defensa, Rossi respondió que esa eventual designación "depende de lo que diga" Alberto Fernández.



"Hace tiempo que vengo hablando sobre la cuestión de Defensa, donde él (por el mandatario electo) me pidió que le alcance mis reflexiones", dijo, y añadió: "Me parece natural, fui el último ministro de Defensa de Cristina", cerró Rossi, quien ocupó ese cargo desde 2013 a 2015.