Mediante un comunicado emitido por la empresa Ecogas, se conoció que por la ruptura de un gasoducto de suma importancia, que abastece del suministro a la provincia, queda restringido el uso de gas. Producto de este desperfecto, las estaciones de servicio de GNC de la provincia comenzaron a quedarse sin gas desde la tarde del martes. Pese a ser el principal combustible utilizado por el servicio de taxis, desde el Sindicato de Peones aseguraron que el servicio está garantizado.

El comunicado informa que fue detectada una importante disminución de la presión del suministro entre la planta compresora de Mendoza y la planta reductora de San Juan, por la ruptura de un caño madre. Esta disminución se hizo sentir en las estaciones de servicio de GNC de la provincia, que desde las primeras horas de la tarde de este martes no expedían gas a los usuarios. "Cuando nos enteramos, tomamos las precauciones y todos los compañeros se abastecieron para poder continuar trabajando", dijo Gustavo Gómez, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, a DIARIO HUARPE.

El principal combustible con el que se mueven los taxis y remises de la provincia, por una cuestión de economía, es el GNC. "El servicio está asegurado para esta noche y el día miércoles. Cada uno de los vehículos está dando aproximadamente 160 a 180 km con un tubo completo. En caso de no solucionarse el problema, se trabajará con nafta. No podemos dejar a nuestros clientes sin traslado de pasajeros", indicó Gómez.

Si bien desde el Sindicato de Peones de Taxis garantizaron que el servicio no se verá afectado totalmente, aclararon que la frecuencia no será la misma. "Vamos a estar presentes en las calles, pero no habrá un taxi tras otro. Vamos a ser cuidadosos del recurso", finalizó el secretario.