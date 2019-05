Rubén, el profe que ayuda a que sus alumnas mamás terminen la escuela

Rubén Guzmán es uno de los profesores más estimados por las mamás en el CENS Madre Teresa de Calcuta en el que da clases de Historia. Es que siempre les brinda un mayor apoyo a quienes tienen hijos pequeños para que puedan terminar el secundario. Entre las acciones que tiene están la de alzar los niños mientras da las clases para que sus madres puedan realizar las tareas tranquilas y hasta les lleva tizas para que se entretengan y dibujen en el pizarrón.

Entre sus dos preferidos están Ian y Josenid que concurren más seguido a las clases que da en el CENS ubicado en la escuela EPET Nº4. “Siempre tengo al varón pero la otra vez se me puso celosa la nena”, contó por lo que tuvo una decisión: alzar a los dos pequeños.

El docente reconoció que siempre tuvo esas actitudes, por ejemplo, “le prestó mis tizas para que se pongan a jugar, a la nena la tengo que alzar porque no llega al pizarrón”. Mientras tanto, “las mamás están encantadas”.

Rubén motiva frecuentemente a sus alumnos, aunque admite que “las personas vienen cansadas de trabajar y si vos no las ayudás con los niños terminan abandonando la escuela”. Es por esto que trata de animarlos en cada momento.

“Yo siempre les digo: ´todos tienen prioridad pero las mamás tienen una especial´, por eso les doy un poco más de aliento, las felicito más, incluso ellas son las que más al día van”.

La relación con sus alumnos es tan fuerte que ya los siente como una familia y los ayuda hasta por el celular. “El sábado me llaman por teléfono cuando hacen los trabajos prácticos, es un plus que no lo hacés con todos los estudiantes ya que si vos no las ayudás ellas dejan y eso es una pena realmente”, expresó.

El profesor del CENS tiene ese tipo de actitudes porque las vivió de cerca con su mamá y su esposa que terminaron la secundaria en estas instituciones. “Cuando iba mi señora yo cuidaba a nuestra hija en la puerta del establecimiento educativo. “Sé lo que cuesta, entonces, yo siempre les meto pilas a mis alumnos”, concluyó Rubén Guzmán.