Rugby Championship: hora, TV y formaciones de Los Pumas vs. Australia

Este sábado 6 de agosto, en el Estadio Malvinas Argentinas, Los Pumas chocarán ante los Wallabies. El seleccionado argentino de rugby afrontará su decimo primera participación en el Rugby Championship, el que comienza este fin de semana y termina el 24 de septiembre. Serán seis fechas en las que los de Michael Cheika se medirán ante Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, en un todos contra todos de ida y vuelta.

Cabe resaltar que Los Pumas y Australia se enfrentaron en 36 ocasiones hasta ahora, con un saldo positivo para los oceánicos. Han sido 27 triunfos, 6 derrotas, y 3 empates en 36 oportunidades. La última vez que se vieron als caras en el verde césped de Mendoza, los Wallabies dejaron una histórica remontada con Cheika a la cabeza. Los argentinos, como local en el torneo Rugby Championship, ganaron en 2014 (21-17 frente a Australia), 2015 (35-27 frente a Sudáfrica), 2016 (26-24 frente a Sudáfrica) y 2018 (32-29 a Sudáfrica y 23-19 a Australia).

Publicidad

En esta oportunidad, el debut del seleccionado argentino de rugby se llevará a cabo este sábado desde las 16.10 horas, en el estadio Islas Malvinas de Mendoza. El árbitro encargado de impartir justicia será el sudafricano Mike Adamson. Por otro lado, todos aquellos que quieran apreciar lo que suceda en los ochenta minutos de juego, deberán ingresar a las señales de ESPN o Star+ en streaming.

Formaciones

Los Pumas: Juan Cruza Mallía; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Santiago Grondona, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Moroni.

Australia: Tom Wright; Jordan Petaia, Len Ikitau, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Rob Valentini, Michael Hooper (capitán) y Jed Holloway; Matt Philip y Darcy Swain; Allan Alaalatoa, Folau Fainga’a y James Slipper.

Publicidad

Suplentes: Lachlan Lonergan, Matt Gibbon, Taniela Tupou, Nick Frost, Rob Leota, Pete Samu, Jake Gordon, Reece Hodge.

Fixture de Los Pumas

Fecha 1 vs. Australia - Sábado 6 de agosto en Mendoza.

Fecha 2 vs. Australia - Sábado 13 de agosto en San Juan.

Fecha 3 vs. Nueva Zelanda - Sábado 27 de agosto en Christchurch.

Fecha 4 vs. Nueva Zelanda - Sábado 3 de septiembre en Hamilton.

Fecha 5 vs. Sudáfrica - Sábado 17 de septiembre en Buenos Aires.

Fecha 6 vs. Sudáfrica - Sábado 24 de septiembre en Durban.