Rusia advierte que si los kurdos no se repliegan serán aplastados por Turquía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rusia advirtió hoy que si las milicias kurdas no se retiran de la zona de seguridad acordada ayer por Moscú y Ankara en el noreste de Siria, serán aplastadas por el Ejército turco.



Si no se repliegan, "entonces tendrán que retirarse tanto los guardias de fronteras sirios como la policía militar rusa. Y, de hecho, las restantes unidades kurdas caerán bajo la apisonadora del Ejército turco", dijo en rueda de prensa el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.



Peskov se refería al acuerdo alcanzado en el balneario de Sochi (mar Negro) por los presidentes ruso, Vladimir Putin, y turco, Recep Tayyip Erdogan, que aprobaron un memorándum de diez puntos.



En virtud de dicho documento, rusos y sirios garantizarán la retirada de las milicias kurdas de una franja de 30 kilómetros de profundidad en un plazo de 150 horas.



En caso de que los kurdos se retiren, a partir de entonces rusos y turcos realizarán patrullas conjuntas en una zona que tendrá 10 kilómetros de profundidad para evitar la infiltración de elementos terroristas.



Además, Peskov denunció que Estados Unidos había traicionado a los kurdos al retirar sus tropas de la zona, lo que propició el inicio de la operación militar turca "Fuente de paz", citó la agencia de noticias EFE.



"Estados Unidos fue durante los últimos años el aliado más cercano de los kurdos. Finalmente, abandonó a los kurdos y, de hecho, los traicionó. Ahora, prefieren dejar a los kurdos en la frontera y casi los fuerzan a combatir con los turcos", apuntó.



Putin se mostró ayer comprensivo con las preocupaciones de Ankara sobre el aumento de la actividad bélica en el noreste sirio y denunció que las ansias separatistas kurdas habían sido instigadas desde el exterior, en clara alusión a Estados Unidos.



A la vez, advirtió que la tensión en la zona no debe obstaculizar la primera reunión que celebrarán a finales de mes en Ginebra los miembros del Comité Constitucional sirio.



Erdogan prometió que, una vez que sea "limpiado" el noreste sirio, regresarán en una primera fase a esa zona casi un millón de refugiados sirios que se encuentran en territorio turco.