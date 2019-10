Rusia estudia enviar una misión económica permanente a Venezuela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rusia estudia la posibilidad de enviar una misión económica permanente a Venezuela para examinar más en profundidad la situación de ese país, anunció hoy el viceministro de Finanzas ruso, Serguei Storchak.



Según recoge la agencia RIA Nóvosti, un importante funcionario ruso dijo en los márgenes de la cumbre entre Rusia y África que se celebra en Sochi que Venezuela envió a su país un informe sobre los cambios que se han producido en su economía después de la última visita de una misión de expertos rusos.



"Piden que avancemos en el asesoramiento. Tal vez consideremos, después de familiarizarnos con los resultados del estudio, enviar allí a especialistas rusos de forma permanente, para que los asesores económicos (...) no hagan visitas cortas, sino que pasen un tiempo largo, para comprender las relaciones microeconómicas, no solo la coyuntura macro", indicó Storchak.



El viceministro ruso de Finanzas señaló que al menos ese es el deseo del presidente venezolano Nicolás Maduro, si bien de momento solo se trata de un concepto general, ni siquiera de una propuesta.



Asimismo, afirmó que Rusia está dispuesta a proporcionar a Venezuela "apoyo metodológico" en la liquidación de su deuda externa.



"No se trata de la deuda con Rusia (...)", aseguró, pero "otra cosa es que Venezuela tiene un gran problema con los acreedores extranjeros", subrayó, según reportó la agencia de noticias EFE.



Parte de la deuda del país recae en fondos privados, tenedores de bonos del Gobierno venezolano, según dijo.



"Ya habíamos dicho que tan pronto como haya condiciones propicias, estaremos dispuestos a brindar apoyo metodológico. Hay muchos detalles y escollos. Es muy difícil negociar con los acreedores privados, especialmente con los tenedores de bonos", manifestó.