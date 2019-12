Rusos consideran que 2019 fue difícil o malo, pero son optimistas para el 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El 58% de los rusos considera que 2019 fue un año difícil o malo para su país, pero que 2020 será mucho mejor, según una encuesta publicada hoy por el gubernamental Centro de Estudios de la Opinión Pública (VTsIOM) de la que el Kremlin se hizo eco a través de diversas consideraciones.



Las expectativas para 2020 son más optimistas: solo el 43% opina que el próximo año será difícil o malo.



En el aspecto personal y familiar, el 54% de los encuestados valoró el año que termina como exitoso o bueno, mientras que el 45% opinó que fue difícil o malo y el 1% no respondió.



"Estas apreciaciones tienen una carga emocional y la encuesta hay que verla tomando en cuenta aquello. Desde luego, hubo dificultades, y nosotros las conocemos perfectamente", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar la encuesta.



Agregó que ayer el presidente Vladímir Putin admitió que "los ciudadanos casi no han percibido cambios en su vidas pese al intenso trabajo realizado", citó la agencia de noticias EFE.



"Para el Kremlin fue un año de trabajo, un año más de intenso trabajo que persigue elevar el bienestar de los ciudadanos de Rusia", agregó Peskov.



Aseguró que la estabilidad macroeconómica del país no suscita duda alguno, aunque admitió que "la situación internacional deja que desear".



"El entorno internacional es bastante inamistoso y esto difícilmente ayuda a obtener buenos resultados", explicó el portavoz.