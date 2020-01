Russo: "Nos queda un torneo corto de siete fechas"

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, destacó hoy el trabajo que realizan los jugadores en la pretemporada, al tiempo que definió la reanudación de la Superliga como "un torneo corto de siete fechas", en donde Boca suma 29 unidades, a un punto del líder Argentinos Juniors.



"Queremos que todos se sientan bien. Hoy trabajamos mucho con los volantes, queremos que estén siempre cerca del gol, para ser lo más competitivo que podamos en un ámbito muy competitivo, como es el fútbol argentino", analizó.



Russo brindó este mediodía su primera conferencia de prensa desde que comenzó la pretemporada del "xeneize", el sábado pasado en el predio que Boca posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.



"Los equipos que venían bien antes del receso ahora pueden caerse y los otros empezar a levantar, por eso insisto en que éste es otro torneo, un torneo corto de siete fechas", señaló ante una consulta de Télam el DT campeón de América con Boca en la Copa Libertadores 2007.



"La verdad es que estamos trabajando bien junto con los jugadores, tanto de primera como de inferiores. Hablamos mucho con todos los futbolistas para sacar lo mejor de cada uno y nos entendimos rápido. Lo mismo con los dirigentes y responsables de cada área, hay muy buena comunicación", remarcó Russo.



Consultado acerca del mercado de pases, confirmó la llegada del volante Guillermo "Pol" Fernández, proveniente del fútbol mexicano, y arriesgó: "Creo que no está nada cerrado todavía".



En cuanto a la posibilidad de poder contar con el colombiano Edwin Cardona, dijo "yo no descarto nada. Pero entiendo también lo que cuesta hoy un movimiento en el país y cuánto cuestan los movimientos económicos que hay que hacer. Tenemos que tener en cuenta lo que pasa con la situación del país".



Russo reiteró el objetivo principal que se planteó en este arranque de semestre: "Trabajar duro para alcanzar los objetivos. Buscamos mejorar todo en todos los aspectos y sabemos cuáles son las exigencia de Boca hoy".



En tanto, después de la práctica matutina, también dialogó con la prensa el defensor Lisandro López, quien destacó "la intensidad del trabajo que estamos realizando, entrenando a fondo con trabajos físicos y con prácticas de fútbol. Estamos terminando una semana de muy buen trabajo", consideró.



"Estamos en muy buena sintonía con el nuevo cuerpo técnico, y eso es bueno para tener la cabeza en Boca y trabajar al cien por ciento. Tenemos grandes objetivos y todo el plantel tiene claro eso, como que también tenemos una deuda futbolística con la gente de Boca", agregó.



"No tenemos mucho tiempo y en pocos días hay que empezar a jugar y a competir. Tenemos una deuda futbolísitica, tenemos que jugar mejor de lo que lo hicimos porque queremos darle alegría a la gente. Con la clase de jugadores que hay en Boca, si estamos bien podremos alcanzar los objetivos que nos propongamos. No hay margen de error", cerró Lisandro López.