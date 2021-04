Ruta 40: la próxima semana habilitan el tramo dañado por el terremoto

La profunda grieta y las roturas que dejó el terremoto en enero en la Ruta 40 ya están casi reparadas. Vialidad Nacional está trabajando en la última etapa de la pavimentación del camino y según dijo su titular, la semana que viene estará habilitado para el tránsito vehicular. La inversión ascendió a $70 millones.

A los pocos minutos del violento sismo que azotó San Juan en la noche del 18 de enero, la foto de la grieta que provocó en la calzada de la Ruta 40 ya estaba en los principales medios de comunicación del país y se convirtió en ícono. Los 6,4 grados de magnitud, a una profundidad de tan sólo 8 kilómetros, fueron suficientes para partir el pavimento a la altura de La Rinconada, en el departamento Pocito.

Fueron varias grietas, pero la más importante por su tamaño tenía 3 metros de profundidad y 30 centímetros de ancho y obligó a cortar el tránsito de manera preventiva. La solución momentánea fue desviar los vehículos por caminos alternativos hasta terminar las obras de reparación.

La tarea está casi lista. A prácticamente 3 meses del terremoto, el jefe de la delegación local de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, contó que están en la tarea de pavimentación y calculó que “la semana que viene vamos a estar habilitando el tramo que se vio afectado”.

De esta manera, una ruta clave como la 40 volverá a estar transitable a pleno en la zona que se vio más dañada. Fue alrededor de un kilómetro, localizado entre calles 19 y 20.

Lo primero que hicieron los trabajadores del organismo nacional fue un pedraplén (similar a un filtro invertido compuesto por rocas de distintos tamaños), sobre él un paquete estructural con una sub-base y una base y por último, una carpeta de imprimación. Todo esto, además de la reparación de las otras grietas y otras roturas de la carpeta del concreto asfáltico.

La reparación es temporal, hasta que se concrete la obra de la autopista San Juan – Mendoza. Se trata de un ambicioso proyecto que tuvo demoras por el tramo de la vecina provincia y que Vialidad Nacional está tratando de destrabar definitivamente para avanzar.

El terremoto no sólo afectó el camino a Mendoza. Con una intensidad inusual que no se sentía desde 1977, provocó daños estructurales en edificios, escuelas, iglesias y viviendas, lo que obligó al Estado provincial a asistir a cientos de familias que tuvieron que ser evacuadas. Si bien hubo algunos heridos, no se registraron víctimas fatales.