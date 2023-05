En Santa Lucía estarán puestas todas las miradas en el mundo ovalado cuando se lleve a cabo una nueva edición del gran derbi sanjuanino entre el San Juan RC y Universidad por el Top 8 de Rugby.

El presente de ambos equipos no es alentador. Los Patos hacen cinco que no ganan; mientras que los Piuquenes hasta el momento no triunfaron en el certamen. Esta performance lo colocan lejos de los puestos de clasificación. Sin embargo, una victoria podría ser el disparador para despegar y por que no soñar con adjudicarse uno de los lugares que le permita disputar el TDI en el segundo semestre de la temporada.

La terna de referee para el cotejo que inicia a las 16,00 hs. en la Guiguí Federico esta compuesto netamente por sanjuaninos. Federico Chivato González es el juez principal y Sofía Vildozo y Cristian Bonilla sus asistentes. Además, a las 12,30 hs comienza el encuentro de pre intermedia y a las 14,15 hs el de intermedia.

Los otros tres duelos de la jornada en el Top 8 se desarrollan afuera de la provincia. A las 15 horas, Los Tordos viaja hacia la Patagonia para enfrentar a Neuquén RC con el arbitraje de Rodrigo Lovfall. Una más tarde, en la vecina provincia, Marista recibe a Teqüe con el referato Nicolás Quintana y Liceo mide fuerzas ante CBM bajo la atenta mirada de Juan Espíndola.

Regional de ascenso

En la segunda y tercera división también hay acción en el certamen que reúne a los equipos proveniente de San Juan, Mendoza y San Luis con el protagonismo de clubes oriundo de Rivadavia.

En Copa Plata, a las 15,30 hs. Huazihul visita a Tacurú RH en el noreste mendocino y Jorge Daniel es el juez principal. Los Caciques necesitan reecontrarse con la victoria para no perderle pisada a los líderes.

En Bronce se destaca el gran choque entre el Sporting Club Alfiles y el Jockey Club a las 15 horas con el referato de Tomás Arce. Los dos vienen de perder en la jornada pasada y tienen que triunfar para manterse con chances de clasificar al reubicación para aspirar a un ascenso a la segunda división del regional.